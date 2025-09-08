„Er ist der Richtige!“ Bayer Leverkusen präsentiert neuen Trainer

Der Däne Kasper Hjulmand folgt bei Bayer Leverkusen auf den frühzeitig entlassenen Trainer Erik ten Hag. Wie die Rheinländer am Montag bekannt gaben, unterschrieb der ehemalige dänische Nationalcoach einen Vertrag bis 2027. Bereits am Freitag (20.30 Uhr/Sky) wird Hjulmand sein Debüt im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt geben.

„Wir freuen uns sehr über die Verpflichtung von Kasper Hjulmand, dessen Wirken wir über einen langen Zeitraum hinweg aufmerksam verfolgt haben“, sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes: „Er wird nun mit unserer Mannschaft zunächst wieder einen klaren und dominanten Spielstil erarbeiten. Kasper ist der Richtige, um unsere neue Werkself wieder zu einer Topmannschaft zu entwickeln, die anspruchsvollste nationale und internationale Ziele anstreben wird.“

Hjulmand mit Bundesliga-Vergangenheit in Mainz

Hjulmand hatte die dänische Auswahl unter anderem bei der WM 2022 sowie den Europameisterschaften 2021 und 2024 betreut – im Vorjahr schied er im Achtelfinale von Dortmund gegen das DFB-Team aus. Zuvor arbeitete er als Vereinstrainer unter anderem beim FC Nordsjaelland, mit dem er 2012 dänischer Meister wurde, sowie beim FSV Mainz 05 in der Bundesliga (Saison 2014/15). Sein bislang letztes Engagement auf Klubebene endete im März 2019.

„Ich habe Bayer 04 immer als einen sehr gut geführten, bestens strukturierten und hochambitionierten Klub wahrgenommen. Dieser Eindruck hat sich in den vergangenen Tagen bestätigt. Es ist eine Auszeichnung, ein solches Team anvertraut zu bekommen“, sagte der 53-jährige Hjulmand.

Frühste Trennung der Bundesliga-Geschichte

Leverkusen hatte sich nach nur zwei Bundesliga-Spieltagen von ten Hag getrennt – so früh wie der Nachfolger von Meistertrainer Xabi Alonso musste in der Bundesliga-Geschichte noch kein neuer Trainer gehen, der erst im Sommer verpflichtet worden war. Das im Sommer stark umgebaute Team erreichte unter dem Niederländer die zweite Runde des DFB-Pokals, steht in der Liga nach der Niederlage gegen die TSG Hoffenheim (1:2) und dem Remis bei Werder Bremen (3:3) aber nur bei einem Punkt. (sid/sd)