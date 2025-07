Große Trauer um Fußball-Star Diogo Jota – Ronaldo: „Das ergibt keinen Sinn“

Große Trauer in der Fußball-Welt! Liverpool-Star Diogo Jota (28) ist laut übereinstimmenden Medienberichten (darunter die spanische Nachrichtenagentur Efe und der öffentlich-rechtliche TV-Sender TVE) bei einem Autounfall in Spanien ums Leben gekommen. Der portugiesische Fußballverband bestätigte den Todesfall.

Laut CNN Portugal kam Jotas Auto am frühen Donnerstagmorgen im spanischen Zamora von der Straße ab und geriet in Brand. Neben Jota befand sich auch dessen Bruder André Silva (25, spielte beim Zweitligisten FC Penafiel in Portugal) im Fahrzeug und kam ebenfalls ums Leben.

Erst vor zwei Wochen hatte der portugiesische Nationalspieler Diogo Jota (49 Länderspiele) seine Frau Rute Cardoso geheiratet. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder.

Diogo Jota im Liverpool-Trikot Imago / Shutterstock Diogo Jota im Liverpool-Trikot

Diogo Jota hat vor zwei Wochen seine Hochzeit gefeiert

Der Offensivspieler hat für Atlético Madrid, Porto und die Wolverhampton Wanderers gespielt, seit 2020 war er für den FC Liverpool aktiv, mit dem er in diesem Jahr Meister wurde. Mit Portugal gewann er ebenfalls in diesem Jahr die Nations League.

Portugals Superstar Cristiano Ronaldo (40) reagierte bestürzt auf den Tod seines Teamkollegen Jota. „Das ergibt keinen Sinn. Gerade noch waren wir zusammen bei der Nationalmannschaft, du hast gerade erst geheiratet”, schrieb Ronaldo bei Instagram und postete dazu ein Schwarz-Weiß-Foto seines jubelnden Teamkollegen.

Cristiano Ronaldo trauert: „Das ergibt keinen Sinn“

„Deiner Familie, deiner Frau und deinen Kindern spreche ich mein herzliches Beileid aus und wünsche euch alle Kraft der Welt. Ich weiß, du wirst immer bei ihnen sei. Ruhet in Frieden, Diogo und André. Wir werden euch alle vermissen”, so CR7 in dem Post.

Portugals Fußballverband: „Wir haben zwei Champions verloren“

Portugals Fußballverband schrieb auf Instagram (hier ins Deutsche übersetzt): „Der portugiesische Fußballverband und die gesamte portugiesische Fußballgemeinschaft sind vom Tod von Diogo Jota und André Silva heute Morgen in Spanien am Boden zerstört.

Diogo Jota war nicht nur ein fantastischer Spieler mit fast 50 Spielen für die Nationalmannschaft, sondern auch ein außergewöhnlicher Mensch, der von all seinen Teamkollegen und Gegnern respektiert wurde. Er hatte eine ansteckende Freude und war ein Bezugspunkt in seiner eigenen Gemeinde.

Wir möchten den Familien und Freunden von Diogo und André sowie dem FC Liverpool und dem FC Penafiel unser tiefstes Beileid aussprechen.

Der portugiesische Fußballverband hat die UEFA gebeten, eine Schweigeminute vor dem Spiel unserer Nationalmannschaft gegen Spanien bei der Frauen-EM am Donnerstag zu halten.

Wir haben zwei Champions verloren. Ihr Tod stellt irreparable Verluste für den portugiesischen Fußball dar, und wir werden alles tun, um ihr Vermächtnis jeden Tag zu ehren.”

FC Liverpool trauert um Diogo Jota

Auch der FC Liverpool trauert um seinen Spieler, man sei von Jotas tragischem Tod erschüttert. Der Verein wolle aber aus Rücksicht auf die Angehörigen, die man weiter voll unterstützen werde, keinen weiteren Kommentar abgeben. Der HSV kondolierte mit einem Kommentar unter dem Instagram-Post der Reds.

Liverpool Football Club are devastated by the tragic passing of Diogo Jota. — Liverpool FC (@LFC) July 3, 2025

Auf dem X-Account der deutschen Nationalmannschaft wurde geschrieben: „Mit großer Bestürzung haben wir vom Tod von Diogo Jota und seinem Bruder André Silva erfahren. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Angehörigen, dem FC Liverpool und dem portugiesischen Fußballverband. Os nossos sentimentos.“ Auf deutsch: Unser herzliches Beileid.

Polizei: Lamborghini mit Reifenplatzer beim Überholen

Jota und sein Bruder waren zum Zeitpunkt des Unglücks laut Polizeiangaben mit einem Lamborghini auf der Autobahn 52 in der Region Zamora im Nordwesten von Spanien unterwegs, aufgrund eines Reifenplatzers beim Überholen sei das Fahrzeug von der Straße abgekommen und habe dann Feuer gefangen.

A notícia da morte de Diogo Jota, um atleta que muito honrou o nome de Portugal, e do seu irmão é inesperada e trágica. Deixo aos familiares as mais sentidas condolências. É um dia triste para o futebol e para o desporto nacional e internacional. — Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) July 3, 2025

Portugals Regierungschef Luís Montenegro hat der Familie sein Beileid ausgesprochen. „Die Nachricht vom Tod Diogo Jotas, einem Sportler, der Portugal große Ehre erwiesen hat, und seines Bruders ist unerwartet und tragisch. Seiner Familie spreche ich mein aufrichtiges Beileid aus”, schrieb Montenegro auf X. „Es ist ein trauriger Tag für den Fußball und den nationalen und internationalen Sport”, fügte er hinzu. (sid/dpa/la)