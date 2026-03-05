Nationalspieler schwärmt von Kompany: „Er hat mich auf ein anderes Level gebracht“

Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlovic (21) von Bayern München gibt seinem Vereinstrainer einen riesigen Anteil an seiner starken Entwicklung. „Vincent Kompany hat einen sehr großen Einfluss“, sagte Pavlovic bei Sky: „Er weiß einfach, wie ich Fußball spiele, wie ich ticke und hat mich auch defensiv auf ein anderes Level gebracht. Deswegen ist er sehr wichtig und es macht sehr viel Spaß unter ihm zu spielen.“

Für ihn selbst sei immer das Ziel gewesen, bei den Bayern den Durchbruch zu schaffen. Er habe auch in komplizierteren Zeiten am Campus „nie überlegt, Bayern zu verlassen“, betonte der Nationalspieler: „Ich wollte es immer hier schaffen, habe nie aufgegeben und immer weitergemacht. Selbst als es eine schwierigere Zeit gab, weil ich klein war, körperlich noch zu wenig war. Aber für mich war es keine Option, den FC Bayern zu verlassen.“

Seinem 18 Jahre alten Teamkollegen Lennart Karl rate er in dessen erster Phase mit weniger Spielzeit zur Ruhe. „Was ich ihm immer sage, ist, dass er sich nicht ausruhen und jeden Tag weiterarbeiten soll. Er soll das Spiel spielen und einfach Gas geben. Natürlich hat man auch schwerere Phasen, wenn man zum Beispiel nicht so oft spielt. Aber das gehört einfach dazu und die hat jeder mal.“ (sid/trh)