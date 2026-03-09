„Er hat mich 50 Mal einen Verräter genannt!“ Neuer Eklat um Mourinho

Der portugiesische Startrainer José Mourinho von Benfica Lissabon hat nach dem turbulenten Klassiker gegen den FC Porto schwere Vorwürfe gegen den gegnerischen Co-Trainer erhoben. „Er hat mich 50 Mal einen Verräter genannt“, sagte der 63-Jährige. Mourinho selbst hatte in der Schlussphase die Rote Karte gesehen. Beide Mannschaften trennten sich am Sonntag 2:2, Porto bleibt damit klarer Tabellenführer.

Laut Mourinho soll Portos Co-Trainer Lucho González ihn nach dem Abpfiff beleidigt haben. Zuvor hatte es schon einen hitzigen Schlagabtausch zwischen beiden Bänken mit Rudelbildungen gegeben. „Ich würde gerne wissen, wem gegenüber ich ein Verräter sein soll. Ich war in Porto, ich habe meine Seele für Porto gegeben. Danach war ich bei Chelsea, Inter Mailand, Real Madrid“, sagte Mourinho weiter: „Ich habe überall 24 Stunden am Tag alles gegeben. Das nennt man Professionalität.“

Mourinho mit nächstem Eklat nach Vorfall um Vini Jr.

Der Platzverweis gegen Mourinho erfolgte wiederum, nachdem er laut Schiedsrichter einen Ball in Richtung der Ersatzbank des Gegners geschossen hatte. Mourinho wies jedoch jede Absicht zurück und sagte: „Oft schieße ich den Ball in Richtung der Tribüne, damit ein Fan die Möglichkeit bekommt, ihn zu fangen. Ich weiß, technisch bin ich nicht der Beste, aber er war für die Tribüne gedacht.“

Mourinho stand zuletzt auch wegen anderer Kontroversen in der Kritik. Erst vor wenigen Wochen hatte er den brasilianischen Nationalspieler Vinicius Junior öffentlich attackiert, nachdem dieser einem Benfica-Spieler in der Champions League rassistische Beleidigungen vorgeworfen hatte. Mourinhos Kommentare wurden unter anderem von Bayern-Trainer Vincent Kompany kritisiert.

Die jüngsten Vorfälle fügen sich in die lange Liste von Kontroversen ein, die Mourinho in seiner Karriere begleitet haben. Der ehemalige Porto-Trainer, der den Club 2004 zum Champions-League-Sieg führte, bleibt eine der schillerndsten, aber auch umstrittensten Figuren im internationalen Fußball. (dpa/ea)