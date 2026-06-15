Er glänzte für die Nationalmannschaft: Spanien-Star zu acht Jahren Haft verurteilt

Der spanische Fußball-Profi Rafa Mir ist zu achteinhalb Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der Stürmer bestreitet die Vorwürfe – und will gegen das Urteil vorgehen.

Rafa Mir wird die nächsten Jahre voraussichtlich im Gefängnis verbringen müssen. AP

Der spanische Fußballer Rafa Mir ist wegen sexueller Aggression gegen eine junge Frau zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Außerdem muss der 28-Jährige Schadenersatz in Höhe von 64.000 Euro zahlen.

Der Stürmer hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen. Die sexuellen Handlungen seien einvernehmlich gewesen, betonten Mir und sein Anwalt.

Rafa Mir kündigt Berufung gegen das Urteil an

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Nach dem Urteil meldete sich Mir auf Instagram. „Ich bin mit der Entscheidung nicht einverstanden, und wir werden in den kommenden Tagen Berufung einlegen. Ich habe weiterhin Vertrauen in das Justizsystem“, teilte er mit.

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Der Fall hatte bereits im September 2024 für Aufsehen gesorgt. Damals spielte Mir beim FC Valencia. Nach der Anzeige einer 23-Jährigen musste er zwei Nächte hinter Gittern verbringen.

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Auch Pablo Jara wird schuldig gesprochen

Die Frau hatte angegeben und im Prozess wiederholt, sie sei am 1. September 2024 in Mirs Villa in Valencia von dem Sportler vergewaltigt worden. Aus den Gerichtsakten geht hervor, dass sie angab, sie habe sich unter Tränen gegen Mir gewehrt.

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In demselben Strafverfahren wurde auch der Fußballer Pablo Jara verurteilt. Das Gericht sprach ihn ebenfalls der sexuellen Aggression schuldig.

Jara soll 23-Jährige halb nackt aus der Villa geworfen haben

Jara erhielt eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren. Ihm wurde vorgeworfen, eine Freundin der 23-Jährigen bedrängt und schließlich halb nackt aus der Villa geworfen zu haben.

Ob Jara gegen das Urteil Rechtsmittel einlegen wird, war zunächst unbekannt.

Mir erzielte drei Tore bei den Olympischen Spielen

Rafa Mir steht derzeit eigentlich beim FC Sevilla unter Vertrag. Für eine Spielzeit wurde er an den FC Elche verliehen.

Auch für die spanische Auswahl war Mir bereits im Einsatz. 2021 nahm er an den Olympischen Spielen in Tokio teil.

Spanien erreichte damals das Endspiel. Nach einem 1:2 gegen Brasilien nach Verlängerung blieb der Mannschaft nur die Silbermedaille. Mir erzielte bei dem Turnier in sechs Spielen drei Tore. (dpa/mp)