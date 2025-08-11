Er fehlt nicht nur gegen St. Pauli: Süle-Schock beim BVB!

Borussia Dortmund muss erneut lange auf Niklas Süle verzichten und nähert sich dem Saisonstart mit großen Personalsorgen in der Innenverteidigung.

Süle habe im Testspiel gegen Juventus Turin (1:2) am Sonntag „eine Muskelverletzung in der Wade“ erlitten und werde „in den nächsten zwei Monaten nicht zur Verfügung stehen“, teilte der BVB am Montag mit. Der 29-Jährige war kurz vor der Pause vom Platz gehumpelt. Zum Saisonstart beim FC St. Pauli am 23. August wird Süle somit auf jeden Fall fehlen.

Dortmund gehen die Verteidiger aus

Für das DFB-Pokal-Erstrundenspiel beim Drittligisten Rot-Weiss Essen am kommenden Montag gehen Trainer Niko Kovac damit die Optionen aus. Nico Schlotterbeck (Meniskusriss, Comeback wohl im Oktober) und Kapitän Emre Can (anhaltende Adduktorenprobleme) fallen aus, als nominelle Innenverteidiger bleiben Waldemar Anton und Filippo Mane.

Das könnte Sie auch interessieren: Nächster Millionen-Regen: Schweden lassen die BVB-Kasse klingeln

Süle hatte bereits in der vergangenen Saison zwei Monate lang wegen Syndesmoseverletzungen gefehlt. „Wir müssen Ruhe bewahren, alles gut“, sagte Trainer Niko Kovac: „Wir werden schon die richtigen Lösungen finden.“ Beispielsweise könnte Rechtsverteidiger Julian Ryerson innen aushelfen. (sid/hen)