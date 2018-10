Er fällt länger aus: Unterarm gebrochen: Drama um Messi überschattet Barca-Sieg

Bracelona -

Der FC Barcelona konnte sich über den 4:2-Sieg gegen den FC Sevilla nicht so richtig freuen. Das Drama um Superstar Lionel Messi (31) überschattete den Erfolg im Stadion Camp Nou.

Der Barca-Schock! Lionel Messi verletzt am Boden. AP Foto:

Nach einem Zweikampf mit Sevillas Franco Vazquez blieb Messi mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Rasen liegen. Der argentinische Nationalspieler hielt sich den rechten Ellenbogen. Er wurde nach einer ersten Behandlung vom Feld geführt und lange außerhalb behandelt. In der 26. Minute wurde Messi dann für den früheren Dortmunder Ousmane Dembélé ausgewechselt.

Vor seiner Verletzung hatte Messi noch das Tor zum 2:0 erzielt (12.).

Lesen Sie auch: Hat sich Arturo Vidal beim FC Barcelona verzockt?

Der Superstar erlitt einen Bruch im rechten Unterarm und fällt rund drei Wochen aus. „Das ist natürlich ein schwerer Schlag. Wir wissen, wie wertvoll er für uns ist. Wir müssen uns darauf einstellen“, sagte Trainer Ernesto Valverde.



In der Liga steht amnächsten Sonntag im Clasico das Duell mit Real Madrid auf dem Programm. In der Champions League empfängt Barcelona am Mittwoch Inter Mailand.

Neben Messi steuerten Coutinho (2.), Luis Suarez (63./Elfmeter) und Ivan Rakitic (88.) die Tore zum Barca-Sieg bei. Für Sevilla trafen Sarabia (79.) und Muriel (90.+1)

(dpa, uf)