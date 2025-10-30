Er brach auf dem Rasen zusammen: Klub von Fußball-Profi meldet sich

Nach seinem Zusammenbruch auf dem Rasen ist Fußballprofi Bilal Nadir auf dem Weg der Besserung. Wie sein Klub Olympique Marseille am Donnerstag mitteilte, unterziehe sich der 21-Jährige derzeit einer „umfassenden medizinischen Untersuchung“, nachdem er im Ligaspiel am Mittwoch gegen SCO Angers (2:2) ohne Fremdeinwirkung zu Boden gegangen war. „Sein Zustand ist gut, er bleibt unter Beobachtung“, schrieb OM in einem Statement.

Der Vorfall ereignete sich in der 86. Minute der Partie. Spieler beider Teams umringten Nadir, schließlich wurde er auf einer Trage vom Feld gebracht.

Nadir verlor nicht da Bewusstsein

„Der Spieler hat zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht das Bewusstsein verloren“, teilte der Klub mit: „Nachdem er von den medizinischen Mitarbeitern des Vereins und den Rettungsdiensten vor Ort untersucht wurde, wurden alle Vitalzeichen als normal befunden.“

Das könnte Sie auch interessieren: Wieder Notfall im Stadion: Fan in kritischem Zustand nach Kollaps bei DFB-Pokalspiel

Als „Vorsichtsmaßnahme“ sei Nadir in ein Krankenhaus gebracht worden. „Wir sind alle besorgt und hoffen, dass es nichts Ernstes ist“, hatte OM-Trainer Roberto De Zerbi nach dem Spiel gesagt.(sid/sd)