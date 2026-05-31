Er bekommt einen XXL-Vertrag: Eintracht Frankfurt holt neuen Trainer

Eintracht Frankfurt holt Trainer Adi Hütter zurück. Das berichtet Sky, auch der „Kicker“ schreibt von einer nahenden Einigung. Der Österreicher, der bereits von 2018 bis 2021 für die Hessen verantwortlich war, soll auf den Spanier Albert Riera folgen und einen XXL-Vertrag über drei Jahre erhalten.

Laut Sky ist die Unterschrift an diesem Sonntag geplant. Der 56-jährige Hütter hatte in seiner ersten Amtszeit in Frankfurt unter anderem das Halbfinale in der Europa League und im DFB-Pokal erreicht, die Eintracht aber nach drei Jahren Richtung Borussia Mönchengladbach verlassen.

Adi Hütter steht kurz vor der Rückkehr zu Eintracht Frankfurt. picture alliance / SIPA | PSNEWZ Adi Hütter steht kurz vor der Rückkehr zu Eintracht Frankfurt.

Zuletzt war Hütter für AS Monaco tätig, die er zweimal in die Champions League führte. Seit seiner Entlassung im Oktober 2025 ist er vereinslos.

Adi Hütter folgt bei Eintracht Frankfurt auf Albert Riera

Hütter folgt auf Riera, der die Eintracht Anfang Februar nach der Freistellung von Dino Toppmöller übernommen hatte. Die vergangene Bundesliga-Saison schloss die Eintracht auf Rang acht ab und verpasste erstmals seit sechs Jahren die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb. Danach folgte Rieras Entlassung.

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„Wir wollen wieder eine gewisse Intensität in unser Spiel bekommen, eine Mischung zwischen Umschaltfußball und Ballbesitzfußball. Wir müssen beide Themen beherrschen, um regelmäßig um die internationalen Plätze kämpfen zu können“, hatte Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche zuletzt erklärt. Hütter erfüllt diese Voraussetzung par excellence. (sid/tb)