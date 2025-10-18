„Enttäuscht“: Salzburg tritt gegen neuen Gladbach-Boss nach

Borussia Mönchengladbachs neuer Sportchef Rouven Schröder hat mit seinen Wechsel in die Fußball-Bundesliga Frust bei seinem alten Arbeitgeber hervorgerufen. Auf einer Pressekonferenz des FC Red Bull Salzburg übte Geschäftsführer Stephan Reiter deutliche Kritik. „Wenn man sich bemüht, einen Sport-Geschäftsführer nach Österreich zu holen, der für vier Jahre einen Vertrag unterschreibt, dann ist man natürlich enttäuscht, wenn er nach zehn Monaten geht”, sagte der 54-Jährige.

„Ich glaube schon, dass ein Sport-Geschäftsführer eine gewisse Verantwortung trägt und man eine gewisse Kontinuität und Loyalität erwartet. Es ist offensichtlich, dass wir in diesem Bereich eine unterschiedliche Interpretation dieser Verantwortung haben”, fuhr Reiter fort, wollte sich danach aber nicht weiter zum Thema äußern.

Medien werfen Schröder „Doppelmoral“ vor

Am vergangenen Freitag war Schröder mit dem Wechselwunsch auf die Verantwortlichen zugekommen. Die Vertragsauflösung wurde am Dienstag vereinbart, am selben Tag verkündete Gladbach Schröder als Nachfolger des zurückgetretenen Roland Virkus. In den österreichischen Medien war Schröder unter anderem „Doppelmoral” (Kronen Zeitung) vorgeworfen worden, da er von den Spielern 100-prozentige Identifikation mit dem Verein verlangt hatte.

Das könnte Sie auch interessieren: Brisante Entscheidung: Gefährdet ter Stegen seine DFB-Zukunft?

Schröder, dessen Abschied von Schalke 04 bereits nicht geräuschlos verlaufen war, hatte bei seiner Vorstellung in Gladbach bereits auf die Kritik an seinem Wechsel reagiert. „Du wirst in den seltensten Fällen mit Glanz und Gloria und Blumen verabschiedet. Das war mir vollkommen bewusst. Das akzeptiere ich zu 100 Prozent. Aber ich stehe zu meiner Entscheidung”, hatte Schröder am Donnerstag gesagt: „Dass es ein Medienecho gibt, damit muss ich ein Stück weit leben.” (sid/fwe)