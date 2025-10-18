mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Rouven Schröder neuer Sportchef bei Borussia Mönchenglabach im Spielertunnel des Borussia-Parks mit dem Gladbach Wappen im Hintergrund

Rouven Schröder ist neuer Sportchef bei Borussia Mönchengladbach. In Salzburg ist man darüber „enttäuscht“. Foto: IMAGO/fohlenfoto

„Enttäuscht“: Salzburg tritt gegen neuen Gladbach-Boss nach

kommentar icon
arrow down

Borussia Mönchengladbachs neuer Sportchef Rouven Schröder hat mit seinen Wechsel in die Fußball-Bundesliga Frust bei seinem alten Arbeitgeber hervorgerufen. Auf einer Pressekonferenz des FC Red Bull Salzburg übte Geschäftsführer Stephan Reiter deutliche Kritik. „Wenn man sich bemüht, einen Sport-Geschäftsführer nach Österreich zu holen, der für vier Jahre einen Vertrag unterschreibt, dann ist man natürlich enttäuscht, wenn er nach zehn Monaten geht”, sagte der 54-Jährige.

„Ich glaube schon, dass ein Sport-Geschäftsführer eine gewisse Verantwortung trägt und man eine gewisse Kontinuität und Loyalität erwartet. Es ist offensichtlich, dass wir in diesem Bereich eine unterschiedliche Interpretation dieser Verantwortung haben”, fuhr Reiter fort, wollte sich danach aber nicht weiter zum Thema äußern.

Medien werfen Schröder „Doppelmoral“ vor

Am vergangenen Freitag war Schröder mit dem Wechselwunsch auf die Verantwortlichen zugekommen. Die Vertragsauflösung wurde am Dienstag vereinbart, am selben Tag verkündete Gladbach Schröder als Nachfolger des zurückgetretenen Roland Virkus. In den österreichischen Medien war Schröder unter anderem „Doppelmoral” (Kronen Zeitung) vorgeworfen worden, da er von den Spielern 100-prozentige Identifikation mit dem Verein verlangt hatte.

Das könnte Sie auch interessieren: Brisante Entscheidung: Gefährdet ter Stegen seine DFB-Zukunft?

Schröder, dessen Abschied von Schalke 04 bereits nicht geräuschlos verlaufen war, hatte bei seiner Vorstellung in Gladbach bereits auf die Kritik an seinem Wechsel reagiert. „Du wirst in den seltensten Fällen mit Glanz und Gloria und Blumen verabschiedet. Das war mir vollkommen bewusst. Das akzeptiere ich zu 100 Prozent. Aber ich stehe zu meiner Entscheidung”, hatte Schröder am Donnerstag gesagt: „Dass es ein Medienecho gibt, damit muss ich ein Stück weit leben.” (sid/fwe)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test