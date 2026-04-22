Job auf Bewährung? Bayer-Coach Hjulmand reagiert vor Pokal-Kracher

Bayer Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand sieht die Diskussionen über seinen Job weiter gelassen. „Ich bin völlig konzentriert auf die Aufgaben. Wir haben ein großes Spiel morgen. Ich mache alles, von morgens bis manchmal in die Nacht, um dieser Mannschaft zu helfen“, sagte dieser vor dem Halbfinal-Kracher im DFB-Pokal am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) gegen den FC Bayern.

Der Däne droht mit Bayer die Champions-League-Qualifikation und damit das Saisonziel in der Bundesliga zu verpassen, medial werden schon Nachfolger für Hjulmand ab Sommer gehandelt. Hjulmand fokussierte sich am Dienstag lieber auf die große Herausforderung gegen den deutschen Meister und sprach von einem „der größten Spiele Europas“.

Hjulmand glaubt an Chance gegen Bayern

Hjulmand glaubt gegen „eine der besten Mannschaften der Welt“ an die Chance der Werkself, die die Münchner in der Liga vor rund einem Monat beim 1:1 an den Rande einer Niederlage gebracht hatte.

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„In einem Spiel kann alles passieren“, sagte Hjulmand, „letzten Monat war es sehr eng. Wir hatten Chancen gegen Bayern. Die Möglichkeiten sind da.“ Die Rheinländer wollen zum zweiten Mal in drei Jahren ins Endspiel von Berlin einziehen. (sid/dj)