Entscheidung gefallen: Sané verlässt die Bayern ablösefrei! Wechsel in die Türkei?

Im Kader des FC Bayern für die Klub-WM steht Leroy Sané offiziell noch – doch der Nationalspieler wird die Münchner nach monatelangem Poker zum 30. Juni wohl verlassen. Nach Sky-Informationen hat Sané das verbesserte Angebot des Rekordmeisters abgelehnt. Er habe den Klub über seine Entscheidung bereits informiert. Der Offensivspieler kann die Bayern ablösefrei verlassen.

Er liebäugelt angeblich mit einer Rückkehr nach England, am liebsten zum FC Arsenal. Aber auch Galatasaray und Fenerbahce sollen auf der Liste stehen. Besonders die Gerüchte um einen Galatasaray-Wechsel waren in den letzten Wochen immer mehr geworden.

Nun berichtet Sky-Reporter Florian Plettenberg auf „X“, dass Gala ein schriftliches Angebot gemacht habe. Es sei die Rede von einem Gehalt zwischen 10 bis 12 Millionen Euro pro Jahr. In den nächsten Tagen wird der Sané-Abschied offiziell verkündet werden, denn Bayern-Präsident Herbert Hainer hatte unlängst eine Entscheidung bis zum Start der Klub-WM gefordert.

Bayern haben mehrere Nachfolger auf dem Zettel

Über einige Nachfolger wird bereits spekuliert. So sollen die Bayern den Spanier Nico Williams von Athletic Bilbao, Rafa Leao vom AC Mailand, Christopher Nkunku vom FC Chelsea und Bradley Barcola von Paris Saint-Germain auf ihrer Liste haben.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Bayern starteten am Dienstag ohne ihre Nationalspieler, darunter auch Sané, zur Klub-WM in die USA (14. Juni bis 13. Juli). Die Stars sollen im Laufe der Woche nachkommen. Ob Sané dann überhaupt noch nach Orlando fliegt, ist offen. Sollte Sané das Vertragsangebot der Bayern wirklich ablehnen, so scheint es wahrscheinlich, dass der Nationalspieler auch nicht bei der Klub-WM spielen wird. Dies sei nach Informationen der „Bild“ intern bei den Bayern und zusammen mit dem Spieler schon entschieden.

Das könnte Sie auch interessieren: HSV-Pause kommt zur Unzeit: Das ist Jattas Sommer-Plan – sportlich und privat

Die erste Gruppenpartie der Bayern findet am Sonntag (18 Uhr/DAZN) in Cincinnati gegen Auckland City statt. Die Achtelfinalspiele starten am 28. Juni. Bis zu seinem Vertragsende am 30. Juni könnte Sané noch für die Münchner spielen. (sid/vb)