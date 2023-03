Entscheidung gefallen: Dieser Sender übertragt Bayern gegen Man City

Jetzt herrscht Klarheit: Nach der Viertelfinal-Auslosung in der Champions League am vergangenen Freitag hatten sich viele Fußballfans gefragt, wer den Kracher zwischen Bayern München und Manchester City übertragen wird – Amazon Prime oder DAZN? Die Antwort: Der eine Streaminganbieter übertragt das Hinspiel, der andere das Rückspiel.

Das erste Duell steigt am 11. April um 21 Uhr in Manchester – zu sehen auf Amazon Prime. Das teilte das Unternehmen am Montag mit. Der Hintergrund: Amazon hat Erstzugriffsrechte auf die Dienstagsspiele in der Königsklasse. Die anderen Hinspiele des Viertelfinales laufen bei DAZN.

Die Streamingplattform übertragt dann auch das Rückspiel am 18. April in München. Die drei anderen Halbfinalisten werden zwischen Roger Schmidts Benfica LIssabon und Inter Mailand, Real Madrid und dem FC Chelsea sowie zwischen der AC Mailand und der SSC Neapel ausgetragen.