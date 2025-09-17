mopo plus logo
Benfica-Trainer Bruno Lage an der Seitenlinie beim Champions-League-Spiel gegen Qarabag im Estádio da Luz in Lissabon

Benfica-Trainer Bruno Lage wurde nach der 2:3-Niederlage in der Champions League gegen Qarabag entlassen. Foto: IMAGO/Brazil Photo Press

Entlassung in der Nacht! Topklub kegelt Trainer raus – kommt jetzt ein Star-Coach?

Benfica Lissabon hat sich nach der Niederlage in der Champions League gegen Außenseiter Qarabag Agdam von Trainer Bruno Lage getrennt. Präsident Rui Costa verkündete die Entlassung noch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nach dem 2:3, bei dem der portugiesische Fußball-Rekordmeister eine frühe 2:0-Führung verspielt hatte. Startrainer José Mourinho wird in den Medien als Nachfolger gehandelt.

Es sei „Zeit für eine Veränderung“, erklärte Costa. Er gehe davon aus, dass im nächsten Ligaspiel am Samstag gegen AVS Futebol SAD schon ein neuer Trainer auf der Bank sitzen werde: „Es muss ein Trainer sein, der einen Verein dieser Größe repräsentiert und die Fähigkeit hat, diese Mannschaft auf das erforderliche Niveau zu bringen. Wir werden keine Namen nennen.“

Nach Informationen der portugiesischen Sportzeitung A Bola verhandelt Lissabon mit Mourinho, eine Einigung könne demnach bereits am Mittwoch erfolgen. „The Special One“ hatte vor 25 Jahren bei Benfica seine Trainerkarriere gestartet. Der 62-Jährige ist aktuell ohne Job, da er Ende August nach der verpassten Champions-League-Qualifikation bei Fenerbahce Istanbul entlassen wurde.(dpa/pmk)

