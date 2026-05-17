Schmerzhafter Ausflug auf ungewohntes Terrain: Ex-Fußballstar Wayne Rooney hat sich bei einer Torwart-Einlage für eine BBC-Aufzeichnung am Handgelenk verletzt.

Der frühere Kapitän der englischen Nationalmannschaft parierte einen Schuss von Nationaltorhüter Jordan Pickford und muss nun möglicherweise operiert werden.

Rooney pariert Schuss von Pickford und verletzt sich

Rooney trat beim FA-Cup-Finale als TV-Experte mit einer Schiene auf. Während der Übertragung am Samstag erklärte der 40-Jährige den Zwischenfall.

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Zu der Szene, in der er nach links abtaucht und den Ball des Everton-Keepers abwehrt, sagte er: „Nun, wie ihr seht, war ich bei Everton im Tor. Seht euch diese Parade an. Ich habe den gehalten und mir dann die Hand verletzt, also sehe ich am Montag einen Chirurgen, um zu sehen, ob ich operiert werden muss.“ Sein Expertenkollege Micah Richards fragte Rooney, ob er „eigentlich jemals erwachsen“ werde. Rooney fügte an: „Es tat weh, aber es wird gut.“