Kompletter Wahnsinn! Dieser Mann will sein Haus verkaufen – wegen Fußball-Tickets

Um seine englische Fußball-Nationalmannschaft bei der WM zu unterstützen, ist ein besonders leidenschaftlicher Fan zu einem sehr großen Opfer bereit. Andy Milne möchte kurzerhand sein Haus verkaufen, um die Reise zur Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada finanzieren.

„Es kommt auf den Markt, ich verkaufe es, weil ich zur Weltmeisterschaft fahren will“, erklärte Andy Milne der britischen Zeitung „Mirror“. Nach 27 Jahren im Besitz der Immobilie „schien es mir der richtige Zeitpunkt zu sein, es zu Geld zu machen“.

Engländer will sein Haus für 350.000 Pfund verkaufen

Auf der Straße wird der 62-Jährige nach dem Ende seiner WM-Reise nicht sitzen – bei dem Haus handelt es sich lediglich um den Zweitwohnsitz. Aber sein zehntes WM-Turnier werde schließlich teuer, erklärte Milne: 350.000 Pfund soll sein Haus in Northwich in der Grafschaft Cheshire kosten.

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Das Geld braucht Milne, um seine insgesamt sieben Wochen in den Vereinigten Staaten zu finanzieren. England, das in Gruppe L ab dem 17. Juni auf Kroatien, Ghana und Panama trifft, wird seine Vorrundenspiele in Dallas, Boston und New York bestreiten. Karten hat der pensionierte Lehrer allerdings für jedes England-Spiel bis zu einem möglichen Finale. (sid/vb)