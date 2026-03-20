Endspiel für Kwasniok? Köln-Trainer schwört vor Derby aufs letzte Hemd

Trainer Lukas Kwasniok versucht, trotz des sportlichen Sinkflugs mit dem 1. FC Köln in der Fußball-Bundesliga zuversichtlich zu bleiben. Man könne Situationen im Leben als Problem sehen, aber „du kannst es eben auch als große Gelegenheit und Chance wahrnehmen“, sagte der 44-Jährige. Das gelte auch für das Rheinderby gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Die Kölner sind nach nur zwei Punkten aus den vergangenen sechs Spielen und nur zwei Siegen aus 17 Partien als Tabellen-14. in akuter Abstiegsgefahr. Zuletzt gab es ein 1:1 beim Mitaufsteiger Hamburger SV. Den Druck hatte Sport-Geschäftsführer Thomas Kessler im Anschluss erhöht. „Es liegt in der Natur der Sache, dass wir auch mal wieder ein Fußballspiel gewinnen müssen“, sagte er im ZDF-Sportstudio. Die Bild schrieb von einem „Job-Endspiel“.

Davon wollte Kwasniok nichts wissen. Er sei sehr beeindruckt von der Ruhe der Vereinsführung. „Ich bleibe dabei: Wir werden unser Ziel erreichen – zu 100 Prozent“, sagte er. Man dürfe sich von den Ergebnissen nicht beeinflussen lassen. Die Mannschaft „marschiere“ und gebe „ihr letztes Hemd“, sagte Kwasniok.

Kwasniok will „dauerhaft“ in Köln beiben

Er hoffe, man sieht, „dass ich darum kämpfe, dass ich alles dafür tue, dauerhaft Trainer beim 1. FC Köln bleiben zu können. Genauso geht es den Jungs auch. Das ist der Weg, um erfolgreich zu sein.“

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Der zuletzt erkrankte Shootingstar Said El Mala sei ebenso „voll einsatzfähig“ wie Leistungsträger Jakub Kaminski und Florian Kainz. Weiterhin verletzt sind Joel Schmied, Alessio Castro-Montes, Timo Hübers und Luca Kilian. Sebastian Sebulonsen und Jahmai Simpson-Pusey fehlen zudem gesperrt. (sid/dj)