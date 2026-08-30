Wirtz überzeugt trotz Liverpool-Remis, Woltemade glänzt als Vorbereiter bei Newcastles Sieg. Auch die deutschen Trainer Jaissle und Rose punkten.

Florian Wirtz hat beim FC Liverpool eine starke Antwort auf die jüngste Kritik gegeben. Trotz einer überzeugenden Vorstellung und seiner Beteiligung an beiden Treffern musste sich der deutsche Nationalspieler bei der Heim-Premiere in der neuen Premier-League-Saison gegen Nottingham Forest mit einem 2:2 (0:1) zufriedengeben. Auch Nick Woltemade setzte ein Ausrufezeichen: Der Nationalspieler bereitete beim 2:0 (0:0) von Newcastle United bei Tottenham Hotspur einen Treffer vor.

„Ich bin sehr enttäuscht“, sagte Wirtz nach dem Remis gegen Nottingham. „Wir konnten wieder nicht die drei Punkte mitnehmen.“ Schon zum Auftakt hatte Liverpool bei Newcastle United 2:2 gespielt.

Wirtz an beiden Liverpool-Toren beteiligt

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Dabei gehörte Wirtz gegen die Mannschaft von Teammanager Oliver Glasner zu den auffälligsten Spielern. Ein eigener Treffer blieb dem 23-Jährigen zunächst verwehrt, weil sein Tor in der 32. Minute wegen einer Abseitsstellung von Teamkollege Jeremie Frimpong aberkannt wurde.

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Nach der Pause leitete der ehemalige Leverkusener dann den zwischenzeitlichen Ausgleich durch Alexander Isak ein (60.). Nachdem Nottingham erneut in Führung gegangen war, bereitete Wirtz mit einem starken Pass das 2:2 durch Víctor Muñoz vor (82.).

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Liverpool-Trainer stärkt Wirtz den Rücken

Trainer Andoni Iraola zeigte sich entsprechend zufrieden mit seinem deutschen Star. „Er ist sehr gut, ich vertraue ihm sehr“, sagte der Spanier. „Aus meiner Sicht ist seine Position ganz klar, und je öfter er bei uns spielt, desto besser wird er meiner Meinung nach werden. Daran habe ich kaum Zweifel.“

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Wirtz hatte zuletzt einiges an Kritik einstecken müssen. Der frühere deutsche Nationalspieler Robert Huth bezeichnete den 125-Millionen-Euro-Neuzugang im Podcast „In The Mixer“ von All Out Football unter anderem als „teures Problem für Liverpool“. Auch der frühere englische Nationalspieler Jamie Carragher hatte Wirtz kritisiert.

Bundestrainer Jürgen Klopp stellte sich dagegen demonstrativ vor seinen Nationalspieler. „Fußballerisch ist er über jeden Zweifel erhaben“, sagte Klopp am Freitag bei Sky. Liverpool habe inzwischen „absolut verstanden, wo er spielen muss. Das ist im Zentrum, in den Halbräumen.“

Woltemade legt direkt nach Einwechslung auf

Grund zum Jubeln hatte dagegen Nick Woltemade. Der Nationalspieler bereitete beim 2:0 von Newcastle United bei Tottenham Hotspur nur eine Minute nach seiner Einwechslung das entscheidende zweite Tor vor.

Anthony Elanga hatte Newcastle in der 62. Minute überraschend in Führung gebracht. In der 71. Minute kam Woltemade ins Spiel, kurz darauf legte der frühere Stuttgarter per Kopf für Yoane Wissa auf, der zum 2:0 traf (72.). Beim 2:2 zum Saisonauftakt gegen Liverpool war Woltemade noch ohne Einsatz geblieben.

Thiaw im Glück nach Foul im Strafraum

Der ehemalige Schalker Malick Thiaw stand für Newcastle dagegen von Beginn an auf dem Platz. Nach der Pause hatte der Verteidiger Glück, dass ein Foul von ihm im Strafraum ungeahndet blieb (48.).

Für Teammanager Matthias Jaissle war es der erste Sieg mit Newcastle. Dabei hatten zunächst die Spurs deutlich mehr vom Spiel. Mehrmals musste Torhüter Lukas Hornicek die Gäste vor einem Rückstand bewahren. Tottenham wartet damit auch nach dem zweiten Spiel auf den ersten Punkt der Saison.

Rose holt ersten Punkt mit Bournemouth

Seinen ersten Punkt als Teammanager des AFC Bournemouth verbuchte derweil Marco Rose. Seine Mannschaft kam gegen den FC Everton zu einem 1:1 (1:0).

Alex Scott brachte Bournemouth kurz vor der Pause in Führung (41.). Zum ersten Sieg unter Rose reichte es dennoch nicht: James Tarkowski erzielte in der Nachspielzeit den Ausgleich für Everton (90.+1). (sid/mp)