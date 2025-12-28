Endlich sein erstes Tor für Liverpool: Jetzt schwärmen alle von Wirtz

Trainer Arne Slot hat dem deutschen Nationalspieler Florian Wirtz nach dessen Premierentor für den FC Liverpool ein großes Lob ausgesprochen.

„Ich finde, er hat schon einige gute Spiele für uns gemacht, aber ich habe auch das Gefühl, dass er mit jedem Spiel besser wird. Er wird immer fitter und kam seinem ersten Tor immer näher“, sagte Slot: „Deshalb war es für mich keine Überraschung, dass er getroffen hat. Aber er selbst weiß wahrscheinlich am besten, dass ein Tor nicht genug ist. Er wird noch viele weitere Tore für uns schießen, aber mir hat seine Leistung über weite Strecken des Spiels sehr gut gefallen.“

Wirtz hatte am Samstag in seinem 23. Einsatz für Liverpool den erlösenden ersten Treffer erzielt, beim 2:1 (2:0) gegen die Wolverhampton Wanderers traf er in der 42. Minute. „Wir freuen uns für ihn, und er sollte sich auch freuen“, sagte Kapitän Virgil van Dijk: „Er gewöhnt sich immer mehr an die Intensität und die Art und Weise, mit der wir spielen.“

Kapitän Van Dijk sieht bei Wirtz noch Luft nach oben

Slot betonte, im Fußball werde man „hauptsächlich an den Ergebnissen gemessen, und die Spieler werden vor allem an Toren und Vorlagen beurteilt. Manchmal vergisst man dabei, was es sonst noch im Spiel zu tun gibt.“ Wirtz sei „bereits die gesamte Saison wichtig für uns“, sagte Slot: „Er hat viel mehr gezeigt als das Tor, er war in ganz vielen Bereichen des Spiels besonders.“

Wirtz sei „sehr wichtig am Ball“, ergänzte Abwehrchef van Dijk: „Und an seinen Qualitäten gibt es keinen Zweifel.“ Jedoch sieht van Dijk auch noch Luft nach oben bei Wirtz. Der Deutsche habe nach „etwa 60 Minuten erschöpft gewirkt, daran müssen er und wir noch arbeiten, sodass er alle drei Tage für 90 Minuten abliefern kann“, sagte er.

Wirtz selbst sprach von einem „tollen Gefühl auf dem Platz“, er sei „sehr glücklich“ gewesen, betonte der

Offensivspieler: „Ich war zuversichtlich, dass ich eines Tages ein Tor erzielen würde. Ich wollte schon früher damit anfangen, Tore zu schießen und Vorlagen zu geben, aber es ist nun mal so, und ich muss es akzeptieren. Ich weiß einfach, dass es kommen wird, und ich versuche, so weiterzumachen.“ (sid/lam)