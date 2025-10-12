Emotionale Szenen wegen seiner Frau: Rummenigge kämpft plötzlich mit den Tränen

Beim Bayerischen Sportpreis richtet sich Karl-Heinz Rummenigge mit emotionalen Worten an seine Ehefrau. Die Bayern-Ikone positioniert sich klar in der spannenden Münchner Olympia-Frage.

Der langjährige Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge hat mit einem bewegenden Sportpreis-Auftritt seiner Ehefrau gedankt. „Ich möchte die Gelegenheit nutzen, Danke zu sagen. Danke meiner Frau“, sagte der 70-Jährige bei seiner ungewöhnlich emotionalen Rede und kämpfte mit den Tränen. „Sie hat die Familie top gemanagt, mir den Rücken frei gehalten und immer zu mir gestanden“.

Martina Rummenigge legt den Finger auf die Lippen

Die Kameras fingen die berührte Ehefrau Martina im Publikum ein, sie legte ihren Zeigefinger auf die Lippen. Rummenigge führte fort, wie glücklich er über die große Familie mit fünf Kindern und acht Enkeln ist. Am Traualtar habe ihm seine Frau fünf Kinder prophezeit, „die kamen der Reihe nach dann auch“, erzählte Rummenigge.

Markus Söder ehrte Karl-Heinz Rummenigge beim Bayerischen Sportpreis 2025. imago/Sven Simon Markus Söder ehrte Karl-Heinz Rummenigge beim Bayerischen Sportpreis 2025.

Der frühere Weltklasse-Stürmer war am Wochenende in München von Markus Söder (CSU) mit dem „Persönlichen Preis des Ministerpräsidenten“ geehrt worden. Nach seiner aktiven Karriere war Rummenigge von 1991 bis 2002 Vizepräsident des FC Bayern München e.V. und von 2002 bis 2021 Vorstandsvorsitzender der FC Bayern München AG. In dieser Zeit feierte der Klub seine bislang größten Erfolge.

Karl-Heinz Rummenigge dankt auch Paul Breitner

„Die Leute machen den Unterschied, die du an deiner Seite hast. Wir hatten immer, das war das große Glück des FC Bayern, fantastische Leute in diesem Klub, die den Klub auch nach oben gebracht haben“, sagte Rummenigge. Den im Publikum sitzenden Ex-Nationalspieler Paul Breitner (74) bezeichnete er als „den besten und wichtigsten Mitspieler, den ich je in einer Fußballmannschaft hatte“. Bereits in jungen Jahren habe er von Mitspieler und dem späteren Manager Uli Hoeneß (73) lernen dürfen.

Klar positionierte sich Rummenigge in der spannenden Frage einer Bewerbung für Olympische Spiele. „Ich glaube, diese zweite Olympiade nach 1972 würde dieser Stadt nochmal einen Auftrieb und Aufschwung geben. Deswegen kann ich wirklich nur wärmstens allen Bürgern empfehlen, mit Pro zu stimmen“, sagte der langjährige Nationalspieler. Am 26. Oktober findet in München ein Bürgerentscheid über die Bewerbung der Stadt für Olympische Spiele statt. (dpa/fw)