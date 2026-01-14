Emotionale Rückkehr: Manchester United präsentiert neuen Trainer

Manchester United hat nach der Trennung von Trainer Ruben Amorim einen Nachfolger präsentiert. Der frühere United-Profi Michael Carrick wird bis zum Saisonende die Mannschaft als Interimscoach trainieren. Der 44-Jährige sprach in einer Vereinsmitteilung von einer großen Ehre und betonte: „Ich weiß, was man braucht, um hier Erfolg zu haben.“

Es ist bereits das zweite Mal, dass Carrick den Posten übernimmt. Der ehemalige Mittelfeldspieler hatte das Traineramt bereits im Jahr 2021 für drei Spiele inne, nachdem sich der Klub von Ole Gunnar Solskjaer getrennt hatte. Zuvor war Carrick Teil der Trainerteams unter Solskjær und dessen Vorgänger José Mourinho gewesen. Carricks Nachfolger war damals Ralf Rangnick, der das Amt ebenfalls interimsweise bis zum Saisonende übernahm.

Nach dem Aus von Amorim im Old Trafford wurde die Mannschaft zunächst von Carricks ehemaligem United-Kollegen Darren Fletcher betreut. Unter Fletchers Leitung kam das Team nicht über ein 2:2 gegen Burnley hinaus und schied im FA-Cup mit 1:2 gegen Brighton aus.

Als Spieler trug Michael Carrick von 2006 bis 2012 das Man-United-Trikot. In dieser Zeit absolvierte er weit über 400 Pflichtspiele für den Premier-League-Klub, gewann fünf Meistertitel und die Champions League.

Im Oktober 2022 wurde er Cheftrainer beim FC Middlesbrough und führte den damaligen Zweitligisten in die Aufstiegs-Playoffs. Im Sommer 2025 trennte sich der Klub von ihm, nachdem Middlesbrough zwei Jahre in Serie die Playoffs verpasst hatte. (kk/dpa)