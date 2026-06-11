Der ehemalige Bundesliga-Profi Leonardo Bittencourt wechselt nach 14 Jahren ablösefrei in die Lausitz und soll dem Zweitliga-Aufsteiger auch nach seiner aktiven Karriere erhalten bleiben.

Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus ist eine spektakuläre Rückholaktion gelungen. Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt (32), dessen Vertrag bei Bundesligist Werder Bremen ausläuft, kehrt nach 14 Jahren ablösefrei in die Lausitz zurück, wie die Brandenburger mitteilten. Darüber hinaus soll er dem Verein auch nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn „in einer verantwortungsvollen Funktion“ erhalten bleiben.

„Ich habe ihn damals entgegen anderen Meinungen in die Profimannschaft geholt und spielen lassen. Sein Weg danach sagt alles aus“, sagte Cottbus-Trainer Claus-Dieter Wollitz, der inzwischen in seiner dritten Amtszeit bei Energie ist, über seinen früheren und neuen Schützling. „Dass mit unserem Aufstieg jetzt eine Rückkehr realisiert werden konnte, das ist für den Club, für ihn und auch für uns eine wunderbare Geschichte im Fußball“, sagte Wollitz.

Energie Cottbus freut sich auf die Rückkehr von Franklin Bittencourt

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Bittencourt, dessen Vater Franklin eine Klub-Legende in Cottbus ist, hatte 2011 unter Wollitz in der 2. Liga debütiert. Im Sommer 2012 wechselte er zu Borussia Dortmund. Anschließend lief er auch für Hannover 96, den 1. FC Köln und Hoffenheim auf. Zuletzt kickte der technisch versierte Mittelfeldmann für Werder Bremen, sein auslaufender Vertrag wurde aber nicht verlängert. In insgesamt 304 Bundesliga-Spielen gelangen ihm 32 Tore. (dpa/sil)