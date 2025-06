EM-„Traumfinale“: Auf diesen Engländer muss die deutsche U21 aufpassen

Rudi Völler konnte seine Vorfreude auf die Mutter aller Fußballspiele nicht verstecken. „Deutschland gegen England, mehr geht nicht. Das ist ein Traumfinale“, sagte der DFB-Sportdirektor nach dem Finaleinzug der deutschen U21 – und fügte mit einem Zwinkern an: „Hoffentlich gewinnen wir 2:1.“ Aufpassen müssen die Deutschen dabei vor allem auf den Liverpool-Star Harvey Elliott, der die Engländer nach schwierigem Turnierstart bis ins Finale geschossen hat.

So wie schon in der Gruppenphase, diesmal allerdings mit völlig anderen Vorzeichen. „Das Vorrundenspiel spielt für mich überhaupt keine Rolle“, mahnte DFB-Trainer Antonio Di Salvo. Immerhin hatte er dort mit der vorzeitigen Viertelfinal-Qualifikation im Rücken seine komplette Mannschaft ausgetauscht. „Ein Finale ist ein Finale, und die Engländer haben sich gesteigert“, so Di Salvo.

England hat Spanien und die Niederlande aus der EM geworfen

Und wie. Nach der durchwachsenen Vorrunde mit lediglich einem Sieg gegen Tschechien (3:1) und dem dürftigen Remis gegen Slowenien (0:0) räumte die Mannschaft von Teammanager Lee Carsley erst den Topfavoriten Spanien (3:1) und schließlich die Niederlande (2:1) aus dem Weg. „Lee Carsley hat nach dem Vorrundenspiel gesagt: ‚Wir sehen uns im Finale‘ – und so ist es auch gekommen“, sagte Di Salvo.

In Bratislava ruhen die Hoffnungen der Young Lions am Samstag (21 Uhr/Sat.1) vor allem auf Harvey Elliott. Der kleine, aber schnelle Flügelspieler vom FC Liverpool ist neben Verteidiger Charlie Cresswell der einzige Spieler im Kader, der bereits beim Titelgewinn vor zwei Jahren dabei war. Er ist zudem mit vier Turniertreffern erster Verfolger von Deutschlands Nick Woltemade (6) in der Torjägerliste.

U21-Torjäger: Harvey Elliott jagt Nick Woltemade

Kurios: Die letzte Niederlage einer deutschen U21 gab es ziemlich genau vor zwei Jahren, beim 0:2 und dem damit verbundenen Vorrunden-Aus bei der EM in Georgien am 28. Juni 2023 – gegen England. Die DFB-Auswahl blieb anschließend 20 Spiele in Serie ungeschlagen und will ihren Lauf nun mit dem Titel krönen.

Für Deutschland wäre es Triumph Nummer vier nach 2009, 2017 und 2021. Auch England hat den EM-Titel mit der U21 bereits dreimal gewonnen (1982, 1984 und 2023) und steht in seinem fünften Endspiel. Die einzige Finalniederlage gab es 2009 – beim 0:4 gegen Deutschland. (sid/vb)