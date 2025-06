EM-Finale trotz fünf Toren verpasst! U19 des DFB erlebt brutales Drama

Erneut ein echtes Drama – doch dieses Mal kein Happy End: Die deutschen Fußball-Junioren haben auf spektakuläre Weise das Finale der U19-EM in Rumänien verpasst. Das Team von Trainer Hanno Balitsch unterlag am Montag im Halbfinale dem Titelverteidiger und Rekordsieger Spanien mit 5:6 (3:3, 1:0) nach Verlängerung. Spanien trifft im Finale am Donnerstag (21 Uhr) in Bukarest nun auf die Niederlande oder Gastgeber Rumänien.

Max Moerstedt von der TSG Hoffenheim führte Deutschland mit seinem Dreierpack an (28./104./107.). Auch Said El Mala vom 1. FC Köln traf erneut (78.), beide gehören mit jeweils vier Toren nun vorerst zu den Rekordschützen des Turniers. Ebenfalls überragend allerdings: Spaniens Vierfachtorschütze Pablo Garcia (61./90.+1/90.+5/119.), der das Spiel ganz am Ende der Verlängerung entschied.

Heide konnte in der ersten Halbzeit einen Elfmeter der Spanier halten

Zunächst brachte Moerstedt Deutschland auf Vorlage von El Mala in Führung, wenig später parierte Konstantin Heide (SpVgg Unterhaching) einen Foulelfmeter von Antonio Cordero (35.). In der zweiten Hälfte überlistete Garcia den Torwart dann aber mit einer direkt verwandelten Ecke.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

El Mala schloss einen Konter stark zum 2:1 ab, das Spiel war aber noch lange nicht zu Ende: Bis in die Nachspielzeit führte Deutschland, dann traf Garcia doppelt. Die Entscheidung war das nicht, denn Andres Cuenca (90.+9) beförderte einen El-Mala-Freistoß ins eigene Tor.

Garcia traf in der 118. Minute zur finalen Spanien-Führung

Die wilde Verlängerung war dann ein Spiel mit offenem Visier, beide Teams gingen noch einmal in Führung und glichen noch einmal aus – am Ende hatte aber Garcia mit seinem Treffer zum 6:5 das letzte Wort.

Deutschland musste unter anderem auf seinen verletzten Kapitän Noah Darvich (FC Barcelona) verzichten, der bereits abgereist ist. Und auch der Trainer fehlte: Balitsch hatte aufgrund einer Gelbsperre Innenraumverbot.

Das könnte Sie auch interessieren: Riesen-Zoff beim EM-Gastgeber! „Es rumort im ganzen Team“

Seit 1981 gewann erst viermal eine deutsche Mannschaft die Junioren-EM. Gleich bei der Premiere gelang das dem Team der Bundesrepublik, 1986 dann der DDR. Die weiteren Turniersiege für Deutschland gab es 2008 und 2014. (sid/vb)