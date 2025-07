EM-Finale gegen Spanien: Zwei England-Heldinnen nur auf der Bank

Englands Fußballerinnen beginnen im Finale der Europameisterschaft erneut ohne ihre Super-Joker Chloe Kelly und Michelle Agyemang!

Trainerin Sarina Wiegman gibt gegen Spanien stattdessen in der Sturmspitze erneut Alessia Russo den Vorzug, auf den offensiven Flügeln beginnen Lauren James und Lauren Hemp. Im zentralen Mittelfeld steht außerdem Bayern Münchens Georgia Stanway als einzige Bundesliga-Legionärin am Sonntagabend (18 Uhr/ZDF und DAZN) in der Startelf.

Kelly und Agyemang mit entscheidenden Joker-Einsätzen

Agyemang hatte sowohl bei der Aufholjagd im Viertelfinale gegen Schweden als auch im Halbfinale nach später Einwechslung zum Ausgleich getroffen. Kelly hatte im Viertelfinale entscheidend aufgelegt sowie in der Verlängerung des Halbfinals gegen Italien per Elfmeter-Nachschuss zum Sieg getroffen.

Die spanische Mannschaft wird angeführt von Weltfußballerin Aitana Bonmatí, die im Halbfinale gegen Deutschland zum Sieg getroffen hatte (1:0 n.V.). Außerdem startet die frühere Weltfußballerin Alexia Putellas im Mittelfeld, Kapitänin Irene Paredes agiert als Abwehrchefin. Olga Carmona, Siegtorschützin des WM-Finals 2023 gegen England, beginnt auf der linken Abwehrseite.