„Eklatanter Wertebruch“! Ärger vor Playoff-Spiel des BVB in Bergamo

Borussia Dortmund wehrt sich gegen den Ausschluss „bestimmter Personengruppen“ für das Rückspiel der Champions-League-Playoffs bei Atalanta Bergamo am 25. Februar.

„Teile unserer Fans auszuschließen, stellt für den BVB einen eklatanten Wertebruch und eine Form der Diskriminierung dar“, teilte der Verein am Dienstag mit: „Sowohl mit Blick auf die grundlegenden Prinzipien von Borussia Dortmund als auch auf die gesamteuropäischen Werte des internationalen Fußballs.“

Champions League: BVB empört über Fan-Ausschlüsse

Gemäß einer Auflage der Stadt Bergamo sollen nicht in Deutschland geborene Fans oder BVB-Fans ohne Wohnsitz in Deutschland keine Tickets kaufen dürfen. Der BVB „hat sich ausdrücklich und entschieden gegen diese Auflagen ausgesprochen, um allen Fans den Besuch unseres Auswärtsspiels zu ermöglichen“, hieß es in der Mitteilung.

Im „intensiven Austausch mit Atalanta Bergamo sowie der UEFA“ soll kurzfristig eine Lösung gefunden werden. Den Dortmundern stehen 1300 Eintrittskarten zu. (kk/sid)