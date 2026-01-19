„Heiße Spur“: Dieser Trainer soll Toppmöller-Nachfolger in Frankfurt werden

Nach der Trennung von Trainer Dino Toppmöller haben die Spekulationen über dessen langfristigen Nachfolger bei Eintracht Frankfurt an Fahrt aufgenommen.

Der „Kicker“ berichtete, dass eine „heiße Spur“ zum früheren Bundesligacoach Marco Rose führe. Für den 49-Jährigen, der in Deutschland schon RB Leipzig, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach trainiert hat, sei aktuell aber auch ein Ausland-Abenteuer reizvoll, schrieb der „Kicker“.

Einen prominenten Befürworter hätte Rose jedenfalls. „Ich schätze Marco Rose extrem. Für mich passt er überallhin, weil er wirklich ein toller Trainer ist, ein top Typ“, sagte der frühere BVB-Profi Mats Hummels (37) am Rande des Legends Cups in München angesprochen auf ein mögliches Rose-Engagement bei der Eintracht. „Ich habe sehr gerne mit ihm zusammengearbeitet, auch wenn es nur ein Jahr war“, erinnerte Hummels an die gemeinsame Zeit mit Rose in der Saison 2021/22 in Dortmund: „Egal, was für ihn kommt, ich drücke ihm immer von Herzen die Daumen.“

Neben Rose werden in Medien auch die Namen von Edin Terzic, Roger Schmidt und sogar von Xabi Alonso gehandelt. Der frühere Leverkusener Meistertrainer wurde erst kürzlich bei Real Madrid nach nur etwa einem halben Jahr von seinen Aufgaben entbunden. „Aber der Alonso denkt auch ganz groß“, Lothar Matthäus bei Sky, „da ist Frankfurt nicht groß genug“. Terzic ist laut „Kicker“ aktuell kein Thema.

Markus Krösche hat klare Vorstellungen bei seiner Suche nach einem neuen Coach für Eintracht Frankfurt. „Wir wollen schon jemanden als Trainer verpflichten, der offensiven und mutigen Fußball spielen lässt”, sagte der Sportvorstand am Montag: „Und er muss die Bereitschaft haben, Spieler weiterzuentwickeln. Das sind die Kernaufgaben bei Eintracht Frankfurt.“ Klingt, als würde Rose ins Profil passen. Namen wollte Krösche „jetzt nicht diskutieren“. Es gebe hinsichtlich einer Verpflichtung auch „keinen Zeitpunkt, den wir uns gesetzt haben“.

Interimsmäßig übernehmen der U21-Cheftrainer Dennis Schmitt und der frühere HSV- und St. Pauli-Stürmer und aktuelle U19-Trainer Alexander Meier die Eintracht-Profis. Fußballlehrer Schmitt werde dabei die federführende Rolle innehaben, hieß es vonseiten der Hessen. (dpa/hmg)