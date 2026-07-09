Offensivmann Karim Adeyemi wünscht sich einen Wechsel weg aus Dortmund und hin zum FC Barcelona. Medienberichten zufolge ist eine Einigung zwischen dem Profi und dem Klub von Hansi Flick bereits erzielt.

Nationalspieler Karim Adeyemi strebt einen Wechsel von Borussia Dortmund zum spanischen Meister FC Barcelona an. Medienberichten (unter anderem Sky und „Marca“) zufolge hat der 24-Jährige eine mündliche Einigung mit den Katalanen erzielt, bei denen er auf den ehemaligen Bundestrainer Hansi Flick treffen würde. Eine Einigung zwischen den Vereinen ist allerdings noch weit entfernt.

Beim BVB besitzt Adeyemi einen Vertrag bis 2027. Der variabel einsetzbare Offensivspieler war 2022 von Red Bull Salzburg nach Dortmund gewechselt und absolvierte für den BVB seither 146 Pflichtspiele. In der Endphase der abgelaufenen Saison kam er kaum noch von Beginn an zum Einsatz, zwischenzeitlich plagten ihn muskuläre Probleme.

Karim Adeyemi will weg aus Dortmund und zu Barça

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Beim BVB besitzt Adeyemi einen Vertrag bis 2027. Der variabel einsetzbare Offensivspieler war 2022 von Red Bull Salzburg nach Dortmund gewechselt und absolvierte für den BVB seither 146 Pflichtspiele. In der Endphase der abgelaufenen Saison kam er kaum noch von Beginn an zum Einsatz, zwischenzeitlich plagten ihn muskuläre Probleme.

Laut Transferexperte Fabrizio Romano hat Adeyemi den BVB bereits über seinen Wechselwunsch informiert. Jetzt kommt es auf die Klubs an. (sid/mkw)