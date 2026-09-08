Einer für Klopp? Zehn-Millionen-Euro-Juwel wechselt zum DFB

KSC-Talent Louey Ben Farhat will künftig für den DFB spielen. Nach seinen Einsätzen für Tunesien könnte bald sein Debüt für die deutsche U21 folgen.

Einer für Klopp? Das Karlsruher Toptalent Louey Ben Farhat will in Zukunft für die deutsche Nationalmannschaft spielen.

Der Wechsel vom tunesischen Verband zum DFB oll zeitnah abgeschlossen werden. Bisher lief der 20 Jahre alte Offensivspieler zweimal für Tunesiens A-Nationalmannschaft auf.

KSC-Talent Louey Ben Farhat will für Deutschland spielen

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Bei der vergangenen Weltmeisterschaft im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko wäre Ben Farhat, dessen Marktwert laut transfermarkt.de bei zehn Millionen Euro liegt, eigentlich nominiert worden, sagte seine Teilnahme aber wenige Wochen vor dem Turnier ab.

KSC-Toptalent Louey Ben Farhat will künftig für das DFB-Team spielen. IMAGO / STEINSIEK.CH

Den in Tunesien viel kritisierten Verzicht begründete er mit den Folgen seines im August 2025 erlittenen Mittelfußbruchs. Bei einem WM-Einsatz für Tunesien wäre er nicht mehr für die Elf von Neu-Bundestrainer Jürgen Klopp spielberechtigt gewesen.

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Ben Farhat wechselte vom KSC nach Freiburg - und zurück

Sein DFB-Debüt dürfte Ben Farhat (36 Zweitliga-Spiele, neun Tore) erst mal in der U21 von Trainer Antonio Di Salvo geben. Ob dieser ihn bereits für die EM-Qualifikationsspiele in Lettland (26. September), auf Malta (30. September) und in Bielefeld gegen Georgien (6. Oktober) nominiert, ist offen.

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Erst vor wenigen Tagen hatte Ben Farhat auch den Verein gewechselt und einen Vertrag beim SC Freiburg (zahlte 7,5 Millionen Euro als Ablöse) unterschrieben. Der Bundesligist lieh den dribbelstarken Stürmer umgehend wieder an Zweitligist KSC aus.

Das Juwel selbst sprach von einer „Win-win-Situation“ nach dem Auftritt beim 2:2 in Hannover. Er sei sehr froh, dass seine Zukunft nun geklärt sei. (dpa/mkw)