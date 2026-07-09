Werder Bremen hat mit Oskar Wojcik einen weiteren Zugang präsentiert. Der Pole ist als Soforthilfe eingeplant. Auch ein Torwart soll in Kürze verpflichtet werden.

Werder Bremen arbeitet weiter am Kader für die neue Saison. Wie der HSV-Rivale am Donnerstag mitteilte, kommt der Innenverteidiger Oskar Wojcik vom polnischen Erstligisten KS Cracovia. Nach den Verpflichtungen der Mittelfeldspieler Dariusz Stalmach und Chuki sowie der Angreifer Cedric Itten und Kenny Quetant ist Wojcik (22) der fünfte externe Neuzugang. Zudem soll der Klub am österreichischen Nationaltorhüter Alexander Schlager interessiert sein.

„Oskar war in der vergangenen Saison einer der auffälligsten Spieler in der polnischen Liga“, sagte Peter Niemeyer, Leiter Profifußball bei Werder. „Er bringt sehr viel mit als Innenverteidiger und kann von Beginn an eine gute Rolle für uns spielen“, sagte Trainer Daniel Thioune.

In der polnischen Ekstraklasa absolvierte Wojcik 32 Spiele, 31 davon in der vergangenen Saison. Ende Mai 2026 debütierte er gegen die Ukraine in der polnischen Nationalmannschaft. (sid/mp)