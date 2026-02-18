„Eine sehr traurige Nachricht“: BVB-Star Guirassy trauert um Familienmitglied

Erst eiskalt, dann hochemotional: Stürmer Serhou Guirassy von Borussia Dortmund hat sein Tor beim 2:0 (2:0)-Sieg im Playoff-Hinspiel der Champions League gegen Atalanta Bergamo seiner verstorbenen Nichte Aissata gewidmet. „Ja, es ist so, wir haben eine sehr traurige Nachricht in unserer Familie erhalten“, sagte Guirassy nach Abpfiff bei Prime Video: „Und zwar ist jemand verstorben.“

Nach seinem Führungstreffer hatte der 29-Jährige in der 3. Minute sein Trikot hochgezogen, auf einem gelben Unterziehshirt stand die emotionale Botschaft: „Aissata Guirassy. Möge er sie in seinem großen Paradies willkommen heißen.“ Die Nachricht solle seinen älteren Bruder unterstützen, verriet Guirassy. „Wir stehen ihm bei und sind für ihn da.“

Guirassy schickt nach Todesfall Gruß in den Himmel

Zudem schickte er mit einer Geste einen Gruß in den Himmel. „So ist das Leben, man muss stark sein, denn irgendwann sterben wir alle“, sagte Guirassy, der auch das 2:0 von Maximilian Beier (42.) vorbereitete und damit zum Matchwinner wurde.

Die emotionale Botschaft von Guirassy kam für Niko Kovac völlig überraschend. „Davon weiß ich wirklich nichts. Deshalb kann ich dazu nichts sagen“, sagte der BVB-Trainer, der den Nationalspieler von Guinea in hohen Tönen lobte: „Serhou hat nicht nur ein Tor erzielt und eins vorbereitet, sondern auch die Bälle gehalten und den Gegner unter Druck gesetzt. Er ist viel gelaufen und hat ordentlich Betrieb gemacht.“

Auch Sportdirektor Sebastian Kehl war angetan von der starken Leistung des Stürmers, der sein monatelanges Formtief überwunden hat. „Er hat hart gearbeitet und an sich geglaubt. Heute war er wieder extrem schwer zu verteidigen. Und sein Näschen hat er nicht verloren. Champions League ist ein bisschen sein Ding. Ich bin heilfroh, dass er im richtigen Moment wieder in Fahrt kommt“, sagte Kehl. (sid/dpa/mp)