„Eine große Verantwortung“: Zidane wird Frankreichs Nationaltrainer

Der frühere Welt- und Europameister galt bereits seit langer Zeit als Topfavorit auf die Nachfolge von Didier Deschamps. Am Dienstag wurde das offene Geheimnis im Rahmen einer Vorstellungs-Pressekonferenz am Hauptsitz des französischen Fußballverbandes FFF in Paris offiziell gelüftet, Zidane erhält einen Vertrag bis 2030. Für den 54-Jährigen geht damit nach fünfjähriger Pause als Coach ein lang gehegter persönlicher Traum in Erfüllung.

Zidane wird das Amt zum 1. August antreten, seine Premiere feiert er zum Start der Nations League am 25. September in der Türkei. „Es ist daher eine Freude und natürlich eine große Ehre, Trainer dieser französischen Nationalmannschaft zu werden. Es ist auch eine große Verantwortung“, sagte Zidane. Er habe „große Ambitionen“ mit Les Bleus.

Zidane beerbt Deschamps

Anzeige

Das nächste große Ziel wird die Europameisterschaft 2028 in Großbritannien und Irland, anschließend steht die Weltmeisterschaft 2030 in Spanien, Portugal, Marokko und Südamerika im Fokus. Deschamps hatte nach 14 Jahren als Nationaltrainer im Spiel um Platz drei bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika seinen letzten großen Auftritt, Frankreich verlor 4:6 gegen England. Der 57-Jährige hatte sein Land 2018 zum Titelgewinn geführt und nun auf eigenen Wunsch aufgehört.

Beste Referenzen und herausragende Vita

Anzeige

Die Referenzen von Zidane sind erstklassig. Als Spieler war er Weltmeister 1998 und Europameister 2000, als Trainer dann gewann er mit Real Madrid dreimal die Champions League (2016 bis 2018), zweimal die damalige Klub-WM und zweimal die spanische Meisterschaft - die zweite (2020) in seiner allerdings weniger erfolgreichen zweiten Amtszeit bei den Königlichen von 2019 bis 2021. Seitdem wartete Zidane, bis der Platz an der Seitenlinie von Les Bleus frei wird.

Er ist der 18. Nationaltrainer in der Geschichte Frankreichs, die Zusammensetzung seines Trainerstabs wird der gebürtige Marseiller Anfang September bekannt geben. Die Berufung von Zidane erfülle „den französischen Fußballverband mit großem Stolz“, betonte Verbandspräsident Philippe Diallo. Es komme nun zum „Zusammentreffen einer Legende in der Geschichte der Bleus, der zu einem der erfolgreichsten und angesehensten Trainer seiner Generation geworden ist, mit einer Nationalmannschaft von seltenem Potenzial, die von höchsten Ambitionen angetrieben wird“. (sid/mkw)