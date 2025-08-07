Rekord-Ablöse: Ex-HSV-Star Son wechselt in die USA

Der Wechsel von Heung-Min Son zum Los Angeles FC aus der Major League Soccer ist perfekt. Das bestätigten die Kalifornier sowie der englische Topklub Tottenham Hotspur am Mittwochabend, für den der Südkoreaner ein Jahrzehnt gespielt hat. Der frühere HSV-Stürmer unterschrieb einen Vertrag bis 2027 mit Optionen auf bis zu zwei weitere Jahre.

Der BBC zufolge sollen die Kalifornier rund 26 Millionen Dollar (22,5 Millionen Euro) nach London überweisen, das wäre die höchste Ablöse, die je ein MLS-Team für einen Zugang ausgegeben hat. Der bisherige Rekord liegt bei 22 Millionen Dollar (19 Millionen Euro), die Atlanta United zu Jahresbeginn für Emmanuel Latte Lath gezahlt hatte.

„Ein neues Kapitel“: Son redet in Abschiedsvideo über seinen Wechsel

„Das war eine der härtesten Entscheidungen, die ich je gemacht habe“, sagte Son in einem emotionalen Abschiedsvideo: „Ich habe gefühlt, dass ich ein neues Kapitel brauche.“ In der Mitteilung des US-Teams meinte Son: „Ich bin unglaublich stolz darauf, zum LAFC zu kommen, einem Verein mit großen Ambitionen in einer der bekanntesten Sportstädte der Welt.“

Der frühere Bundesliga-Profi hatte seinen überraschenden Abschied am Wochenende bekannt gegeben. Beim 1:1 im Freundschaftsspiel gegen Newcastle United wurde der 33-Jährige in seiner Heimatstadt Seoul gefeiert, sein Vertrag bei den Spurs lief ursprünglich noch bis 2026.

Der Offensivspieler war 2015 von Bayer Leverkusen nach London gewechselt, wo er 454 Pflichtspiele (173 Tore und 101 Vorlagen) absolvierte und zuletzt die Europa League gewann. (sid/hen)