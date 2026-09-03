Die Anhänger des VfL Osnabrück begeistern mit einer jetzt schon legendäre Aktion. Harry Kane feiert die deutschen Fans allgemein ab.

Ab geht die Fahrt! Die Achterbahn-Choreografie der Osnabrück-Fans war der Wahnsinn. picture alliance/osnapix/Michael Titgemeyer

Ganz Deutschland staunt über diese grandiose Choreo! Eine Achterbahn im Fußball-Stadion? Gibt es! Zumindest an einem der packenden Abende im DFB-Pokal. Der Schauplatz: die Bremer Brücke in Osnabrück!

Unter dem Motto „VfL Osnabrück geht ab wie Achterbahn“ ließen die Fans kurzerhand vermummte Puppen eine Achterbahnfahrt auf den Rängen machen. Eine Anspielung auf das Auf und Ab des Klubs aus Niedersachsen, der derzeit in der Zweiten Liga spielt.

Achterbahn-Choreo des VfL Osnabrück begeistert Fußball-Deutschland

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Die Aktion in der Fankurve ging am Mittwochabend direkt viral. „Das ist keine Choreo mehr – das ist ein Kunstwerk“, schrieb ein begeisterter User auf X.

Die Choreo ging über die gesamte Fankurve. Imago/Jan Huebner

Das Pokalspiel gegen Rekordgewinner FC Bayern verloren die Osnabrücker nach einem Traumtor von Ex-HSV-Stürmer Robin Meißner noch mit 1:4.

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Ich habe es vorher schon gesagt: Die Fans in Deutschland sind auf höchstem Niveau. Harry Kane

Beeindruckt von der Atmosphäre zeigte sich Bayerns Doppeltorschütze Harry Kane. „Es war unglaublich“, betonte der Engländer und schwärmte von der Stimmung in deutschen Stadien generell. „Ich habe es vorher schon gesagt: Die Fans in Deutschland sind auf höchstem Niveau“, sagte Kane beim Bezahlsender Sky: „Wo auch immer du hinfährst, egal, welche Liga die Mannschaft spielt, es ist immer eine unglaubliche Atmosphäre vor dem Spiel und auch während der Partie.“

Nur Achterbahnen im Stadion sind eher selten. Die Fans des VfL Osnabrück haben damit eine Choreo für die Ewigkeit hingelegt. (dpa/la)