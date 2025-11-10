Eindringliche Warnung an DFB-Star: „Nicht mehr unzählige Chancen“

Julian Nagelsmann hat DFB-Rückkehrer Leroy Sané mit mahnenden Worten in die Pflicht genommen. „Er weiß, dass es nicht mehr unzählige Chancen gibt, sich auf Nationalmannschaftsebene zu beweisen, zumindest unter meiner Führung“, sagte der Bundestrainer am Montag beim Treffen der DFB-Auswahl in Wolfsburg.

Mit Sanés Leistungen seit dessen Wechsel zu Galatasaray sei er „noch nicht zu 100 Prozent“ zufrieden, betonte Nagelsmann, die Nominierung des 29-Jährigen sei auch dem Mangel an Alternativen auf der Außenbahn geschuldet. „Wenn wir auf der Position sechs, sieben Spieler zur Auswahl hätten, hätte er es deutlich schwerer.“

Leroy Sané feiert Comeback im DFB-Team

Nach einem weiterhin „sehr guten Austausch“ und „total transparenter, offener Kommunikation“ sei Sané allerdings bewusst, „was gefragt ist. Er ist ein Spieler, der grundsätzlich alles kann. Er muss nur alles bringen. Und da kann ihm keiner helfen, außer er selbst.“

Sané hat 70 Länderspiele bestritten (14 Tore) und ist für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele in Luxemburg am Freitag (20.45 Uhr/RTL) und drei Tage später in Leipzig gegen die Slowakei (20.45 Uhr/ZDF) erstmals seit Juni wieder dabei. „Vom Profil her bringt er alles mit, was wir auf der Position brauchen“, sagte Nagelsmann: „Deswegen hat er jetzt die Chance. Seine Quote und seine Leistungen waren deutlich verbessert als zu Beginn, sowohl in der Süper Lig, als auch in der Champions League. Aber er hat da schon noch Schritte zu gehen, dass es noch besser wird – hier und im Verein.“ (mp/sid)