mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Jamie Vardy stützt erstaunt blickend seinen linken Arm in der Hüfte ab.

Jamie Vardy steht aktuell bei Cremonese in Italien unter Vertrag. Foto: imago/LaPresse

Einbruch am Gardasee: Diebe rauben England-Star aus

kommentar icon
arrow down

Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Jamie Vardy ist Opfer von Einbrechern geworden. Medienberichten zufolge sollen Diebe aus Vardys Villa in Salo am Gardasee wertvolle Uhren, Schmuck und Bargeld im Wert von rund 100.000 Euro gestohlen haben, nachdem sie durch ein aufgebrochenes Fenster eingestiegen waren. Die örtliche Polizei nahm Ermittlungen auf.

Nach Angaben der Ermittler habe die Diebesbande die Bewegungen des 38 Jahre alten Torjägers, der aktuell beim italienischen Erstliga-Aufsteiger US Cremonese unter Vertrag steht, seiner Frau und seiner Kinder verfolgt und daher gewusst, dass das Haus unbewacht sein würde. Mindestens drei Personen hätten die Abwesenheit der Familie genutzt, um sich unbemerkt Zugang zum Haus zu verschaffen.

Das könnte Sie auch interessieren: England-Star überrascht Einbrecher in seinem Haus

Der 26-malige Nationalspieler hatte Leicester City infolge des Abstiegs aus der Premier League im Sommer nach 13 Jahren verlassen, Anfang September schloss er sich Cremonese an. In acht Einsätzen gelangen ihm dort bisher zwei Treffer, Cremonese ist aktuell Elfter der Serie A. (sid)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test