mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Torsten Lieberknecht

FCK-Trainer Torsten Lieberknecht verurteilte den rassistischen Vorfall beim Pokal-Spiel in Potsdam. Foto: imago/Matthias Koch

„Ein Vollidiot ist immer dabei“: Rassismus-Skandal in Potsdam – Fans greifen ein

kommentar icon
arrow down

Beim Pokalspiel von RSV Eintracht Stahnsdorf gegen den 1. FC Kaiserslautern wird ein Gästespieler rassistisch beleidigt. Die Zuschauer und Sicherheitsdienste schreiten schnell ein.

Während des DFB-Pokalspiels zwischen RSV Eintracht Stahnsdorf und dem 1. FC Kaiserslautern hat es einen rassistischen Vorfall gegeben. Mitte der zweiten Halbzeit wurde ein Gästespieler, der sich an der Seitenlinie aufgewärmt hatte, beleidigt. Durch ein schnelles Eingreifen von Zuschauern und Sicherheitsdiensten im Karl-Liebknecht-Stadion in Potsdam konnte der Täter ermittelt werden.

FCK-Coach Lieberknecht ist sauer über den Vorfall

„Irgendein Vollidiot ist immer dabei“, sagte Lauterns Trainer Torsten Lieberknecht, der das Eingreifen der Stahnsdorfer Fans lobte: „Es ist nicht das Sinnbild, für das Stahnsdorf steht, und wie wir hier empfangen wurden.“ 

Das könnte Sie auch interessieren: „Es hat niemand was gehört“: Schalke-Spieler beklagt rassistische Beleidigung

Den Namen des betroffenen Spielers nannte Lieberknecht nicht und wollte die Situation beruhigen: „Jetzt ist erst einmal durchpusten angesagt.“ Stahnsdorfs Pressesprecher Kay Seifarth betonte, dass der Verein den Fall mit aller Akribie aufarbeiten werde. (dpa/hen)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test