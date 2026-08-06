Sieben iranische Nationalspielerinnen beantragten im Frühjahr Asyl in Australien. Zwei von ihnen wurden nun eingebürgert – und hoffen in Down Under auf eine Profikarriere.

Die beiden früheren iranischen Nationalspielerinnen, die während des Asien Cups Asyl in Australien beantragt hatten, sind nun offiziell eingebürgert worden. Fatemeh Pasandideh und Atefeh Ramezanisadeh erhielten am Mittwoch im Rahmen einer Zeremonie unter der Leitung von Innenminister Tony Burke die australische Staatsbürgerschaft.

„Es war ein ganz besonderer und unvergesslicher Tag für mich. Ich bin stolz und zutiefst dankbar, australische Staatsbürgerin zu werden“, sagte Ramezanisadeh in einer Erklärung. „Nach allem, was wir durchgemacht haben, und all den Herausforderungen, denen wir gegenüberstanden, bedeutet dieser Moment mehr, als Worte ausdrücken können“, ergänzte Pasandideh.

Fatemeh Pasandideh und Atefeh Ramezanisadeh sind jetzt Australierinnen

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Im März hatte die iranische Mannschaft vor dem Auftaktspiel der Continental-Meisterschaft in Australien die Nationalhymne nicht mitgesungen. Weil dies im Iran als Zeichen des Protests gegen die politische Führung gewertet worden war und Konsequenzen drohten, beantragten im Anschluss insgesamt sieben Teammitglieder Asyl im Ausrichterland.

Fatemeh Pasandideh vor einem ihr letzten Spiele für den Iran IMAGO/DAVE HUNT

Nach allem, was wir durchgemacht haben, und all den Herausforderungen, denen wir gegenüberstanden, bedeutet dieser Moment mehr, als Worte ausdrücken können. Fatemeh Pasandideh

Fünf dieser Teammitglieder zogen ihre Anträge allerdings zurück und kehrten in den Iran zurück – auch wegen des Drucks auf ihre Familien. Wie es ihnen derzeit in ihrem Heimatland ergeht, ist unklar.

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Ex-Nationalspielerinnen durften bei Brisbane Roar trainieren

Pasandideh und Ramezanisadeh hingegen hoffen nun auf eine Profikarriere in ihrer neuen Heimat. Bereits kurz nach dem Asylantrag waren die beiden Spielerinnen beim Training des australischen Klubs Brisbane Roar fotografiert worden. Der Verein gratulierte beiden nun auch zu ihrer Einbürgerung.

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„Was sie seit Februar durchgemacht haben, übersteigt das, was die meisten Menschen in ihrem ganzen Leben erleben“, sagte ein Sprecher des Vereins. „Queensland ist jetzt ihre Heimat. Wenn sie jemals wieder ein Trainingsshirt überziehen und mit uns auf den Platz zurückkehren wollen, steht ihnen die Tür immer offen.“ (kk/sid)