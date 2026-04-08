„Ein Torwartfehler“: Neuer scherzt über Gegentor – alle schwärmen vom Bayern-Keeper

Manuel Neuer hielt den kleinen Silberpokal für den Spieler des Spiels in der Hand und war zu Scherzen aufgelegt. „War der erste schon drin? Ist ja ’ne Frechheit“, sagte der Kapitän des FC Bayern bei Prime Video und scherzte: „Ist ein Torwartfehler dann.“

Neuer hatte beim 2:1 (1:0) der Münchner im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Real Madrid neun Topchancen vereitelt, Kylian Mbappé und Vinicius Junior an den Rande der Verzweiflung getrieben, ehe Mbappé ihn doch noch überwand. Obwohl Neuer auch an diesem Schuss noch dran war, flutschte der Ball über die Linie – was Neuer im Interview ein wenig irritierte.

Neuer ärgert sich übers Gegentor

„Schade, dass es kein 2:0 geworden ist“, sagte er, „aber man weiß ja, wie gefährlich Real Madrid ist. Es wird eine harte und schwere Aufgabe in München.“ Dort steigt am kommenden Mittwoch das Rückspiel.

Im ersten Vergleich, das sah auch Nationalspieler Antonio Rüdiger so, war Neuer „Bayerns bester Spieler“. Jonathan Tah schwärmte von Neuers „Aura“, Prime-Experte Mats Hummels kommentierte: „Eins mit Sternchen, Weltklasse-Leistung. Er ist so schlau im Tor und weiß, was er wann machen muss, das ist das Beeindruckendste an ihm.“

Real-Stars verzweifeln am Bayern-Torwart

Mbappé und Vinicius, sagte Neuer, seien „mit die besten Angreifer der Welt, die haben Geschwindigkeit, können mit beiden Füßen schießen und sind im Dribbling sehr stark, das ist schwer zu verteidigen. Im Eins-gegen-eins, wenn sie viel Raum haben, ist es sehr hart.“ Aber am Ende stand da ja immer: Neuer.

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Wie lange noch? „Es macht Spaß mit den Spielern in der Mannschaft, mit dem Trainerteam, es ist alles möglich, deshalb bin ich trotz meiner 40 immer noch dabei“, sagte er. Ob das auch für die kommende Saison gilt, bleibt offen. Laut Sportvorstand Max Eberl wolle Neuer „die Spiele im April machen“, bevor er eine Entscheidung trifft: „Und er braucht keine großen Argumente mehr liefern. Er soll einfach nur gesund bleiben, mutig bleiben. Und dann werden wir uns hinsetzen.“ (sid)