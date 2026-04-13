„Ein super Zeichen“: Ex-HSV-Spielerin schwärmt von Bundesliga-Trainerin Eta

Die Fußball-Nationalspielerinnen Sjoeke Nüsken und Jella Veit haben begeistert auf die Beförderung von Trainerin Marie-Louise Eta beim Männer-Bundesligisten Union Berlin reagiert. „Es ist einfach ein super Zeichen“, sagte die 25-jährige Nüsken vom FC Chelsea bei einer DFB-Pressekonferenz in Herzogenaurach. „Tatsächlich fange ich jetzt an mit meiner B-Lizenz und wer weiß: Vielleicht lande ich da auch irgendwo irgendwann.“

Die 34 Jahre alte Eta ist nach dem überraschenden Aus von Steffen Baumgart bei Union die erste Cheftrainerin im Oberhaus. „Es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass es diese Chancen uns offenstehen und sie ist da auf jeden Fall ein Vorbild“, sagte Nüsken vor dem WM-Qualifikationsspiel des deutschen Nationalteams gegen Österreich am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF) in Nürnberg.

Nüsken und Ex-HSV-Spielerin Veit schwärmen von Eta

Ähnlich äußerte sich Jung-Nationalspielerin Jella Veit von Eintracht Frankfurt zu Eta. „Für sie ist das eine super Chance und ein großes Vorbild für andere, die diesen Beruf ausüben und auch mal in diese Fußstapfen treten wollen“, sagte die frühere HSV-Spielerin aus Pinneberg.

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Eta soll das Amt interimsmäßig bis zum Saisonende bekleiden und dann – wie zuvor schon verkündet – Trainerin des Frauen-Bundesligateams von Union werden. (dpa/tb)