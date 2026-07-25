Tödlicher Unfall bei den Bauarbeiten am Camp Nou: Ein 54-jähriger Arbeiter ist auf der Stadionbaustelle des FC Barcelona ums Leben gekommen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen – es ist der erste Todesfall seit Beginn des Umbaus im Jahr 2023.

Das Camp Nou wird seit mehr als drei Jahren umgebaut. IMAGO/Ulrich Hufnagel

Ein 54 Jahre alter Arbeiter ist am Freitag bei den Bauarbeiten am Stadion Camp Nou des FC Barcelona ums Leben gekommen. Das bestätigte die katalanische Polizei. Laut Einsatzkräften wird von einem Schlag als Ursache ausgegangen. Weitere Ermittlungen haben begonnen.

Es ist der erste tödliche Unfall seit Beginn des Umbaus im Juni 2023.

Camp Nou soll nach dem Umbau 105.000 Zuschauern Platz bieten

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Das Projekt steht schon einige Zeit in der Kritik. Es soll in der Vergangenheit wiederholt Beschwerden über die Arbeitsbedingungen gegeben haben, weshalb der Bau nach drei Jahren ins Stocken geriet.

Das nach dem Umbau 105.000 Zuschauer fassende Mega-Stadion soll nach aktuellem Stand im Frühjahr 2028 vollständig fertiggestellt werden. (sid/mp)