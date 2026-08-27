Timo Becker saß im Kino seiner Kindheit und bekam feuchte Augen. „Es sind mir ein paar Tränen gekommen in ein paar Situationen“, gab der Abwehrspieler von Schalke 04 nach der Premiere der Doku „Mythos Schalke“ zu, „es ist ja auch was Besonders, sich selbst auf einer Leinwand zu sehen. Das war schon sehr emotional.“

Der Ur-Schalker, der in Gelsenkirchen aufgewachsen ist und mit zehn Jahren zu den Königsblauen kam, ist einer der Protagonisten in der Produktion von Sky und RTL, die den Traditionsklub in der vergangenen Saison hautnah begleitete. Mit dem Vorstand, Trainer Miron Muslic und der kompletten Mannschaft des Bundesliga-Rückkehrers sah der 29-Jährige am Mittwochabend gemeinsam mit vielen Gästen in der Gelsenkirchener Schauburg die Erstaufführung der Kinofassung.

Becker besuchte schon als Kind das Kino der Doku-Premiere

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Für ihn war es auch eine Reise in die eigene Vergangenheit. „Als keiner Junge war ich hier auch in diesem Kino und habe Filme geguckt“, erzählte Becker, der vor einem Jahr von Holstein Kiel zu seinem Heimatklub zurückgekehrt war, „jetzt liegt hier ein blauer Teppich, weil ich auf der Leinwand bin. Ich kann es immer noch nicht richtig fassen. Ins Kino haben es auch noch nicht so viele Dokus von Fußballvereinen geschafft.“

Ab Freitag zeigt auch Sky die Doku der Aufstiegssaison. „Man hat in dem Film gesehen, was Schalke bedeutet“, sagte Becker, „jeder weiß, auf was er sich hier einlässt. Man hat gesehen, wie viel Bock Schalke macht, da wollen wir ansetzen und weitermachen.“

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Schalkes letzter Blick zurück auf den Aufstieg

Bevor am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim FC Augsburg die 55. Bundesligasaison der Königsblauen beginnt, konnten sich die Spieler noch einmal zurücklehnen. „Heute können wir uns freuen, das alles noch mal anzugucken und zu realisieren“, sagte Becker, „dann haben wir eine super Stimmungslage, um morgen ins Training zu gehen und am Sonntag den Angriff zu starten.“ (sid)