Der 20 Jahre alte Soufian Gouram glänzt bei seinem Startelf-Debüt als Spielmacher und steht sinnbildlich für den erzwungenen Berliner Neuanfang.

Soufian Gouram (l.) zeigte bei seinem Startelf-Debüt nicht nur mit seinem großartigen Schnittstellenpass, der zum Siegtor führte, seine Klasse. picture alliance / RHR-FOTO | RHR-FOTO

Der stille Held des Berliner Auftaktsieges huschte in Badelatschen davon. Soufian Gouram schnappte sich im Bauch des Stadions „ein alkoholfreies Bier“ und verschwand – das Reden über den vorerst geglückten Hertha-Neuanfang und das 1:0 (1:0) beim VfL Bochum übernahmen andere.

Gouram, 20, sei „ein klassischer Straßenkicker, die gibt es nicht mehr so häufig“, sagte unter anderem sein Mitspieler Niklas Kolbe. Im Eröffnungsspiel der Zweitligasaison hatte Gouram sein Startelf-Debüt gefeiert und direkt seine Klasse aufblitzen lassen, indem er den Torschützen Sebastian Grønning (39.) aus zentraler Position mit einem feinen Steckpass bediente. „Wenn er sich das beibehält, dann entwickelt er sich brutal“, sagte Kolbe.

Hertha BSC hatte elf Eigengewächse im Spieltagskader

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Der Stern des gebürtigen Berliners geht für die durchgerüttelte Hertha zur rechten Zeit auf: 13 teils prominenten Abgängen wie dem Schlüsselspieler Fabian Reese (zum VfL Wolfsburg) steht bisher nur ein Zugang gegenüber. Trainer Stefan Leitl wird zur Kreativität geradezu gezwungen.

„Wir hatten fünf Spieler aus der eigenen Akademie in der Startelf. Wir haben elf Spieler aus der eigenen Akademie im Kader. Ich glaube, das ist einzigartig im deutschen Fußball, und das macht mich stolz, dass die Jungs performen“, sagte Leitl.

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Gouram ist Junioren-Nationalspieler von Estland

Der Trainer hatte trotz des Aderlasses vehement Optimismus verbreitet. Sein „richtig gutes Gefühl“ angesichts einer guten Vorbereitung bestätigte sich am Freitagabend. Gar nicht so „überraschend“ sei daher der Sieg, der nach der Pause allerdings mit einer Abwehrschlacht gerettet werden musste. Feingeist Gouram verließ dafür rechtzeitig in der 63. Minute das Feld.

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„Ich habe sozusagen einen Fuß in die Tür bekommen. Es liegt jetzt alles an mir“, hatte der Sohn eines Marokkaners und einer Estin in der Vorbereitung über seine Chance gesagt. Nicht noch einmal wollte der Jugendnationalspieler Estlands an der Tür abgewiesen werden. Im Alter von elf Jahren war er aus der Nachwuchsabteilung weggeschickt worden, um zwei Jahre später wieder aufgenommen zu werden.

Torschütze Grønning lobt Gouram

Die Rolle rückwärts ist in Berlin nichts Ungewöhnliches. Die Hertha, die den „Berliner Weg“ mit Nachwuchsspielern bereits nach ihrem Bundesliga-Abstieg 2023 ausgerufen hatte, war im Sommer unter Verkaufsdruck. Nun muss es der eigene Nachwuchs um Gouram, Abwehrspieler Linus Gechter (22) und Julian Eitschberger (22) richten. „Wir brauchen ihn. Er macht diese Aktionen“, sagte Torschütze Grønning über Gouram.

Rechtsverteidiger Eitschberger geht den Weg schon etwas länger mit. Gouram, sagte er, dürfe sich das alkoholfreie Bier ruhig gönnen.

Leichte Euphorie also – ohne Rausch. Leitl wiederholte kristallklar seinen Wunsch nach Neuzugängen: „Wir haben Bedarf.“ (sid/mp)