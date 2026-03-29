Ein klares Indiz: Torwart-Wechsel beim DFB bahnt sich an

Gibt Julian Nagelsmann seinem Ersatztorwart eine Bewährungschance in der Nationalmannschaft? Ein Indiz spricht für den DFB-Einsatz des Stuttgarters Alexander Nübel im WM-Test gegen Ghana.

Im Tor der Nationalmannschaft deutet sich ein Wechsel für das WM-Testländerspiel gegen Ghana an. Alexander Nübel vom VfB Stuttgart wurde vom DFB für die gemeinsame Pressekonferenz mit Bundestrainer Julian Nagelsmann (16 Uhr) angekündigt.

Nationalmannschaft: Nübel erhält wohl Bewährungschance

Das ist zumindest ein Indiz, dass der 29-Jährige am Montag (20.45 Uhr/ARD) in seiner sportlichen Heimat anstelle von Oliver Baumann zum Einsatz kommen könnte. In der Regel spielt der Akteur, der mit Nagelsmann bei der Pressekonferenz ist, auch am folgenden Tag.

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Nagelsmann hat sich in der Torwartfrage für die WM in Abwesenheit des erneut verletzten Marc-André ter Stegen bereits auf Baumann als Nummer 1 für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada festgelegt. Der Schlussmann von der TSG Hoffenheim bestritt am Freitag beim 4:3 in der Schweiz sein elftes Spiel für die Nationalmannschaft. Ein Wechsel zu Nübel wäre nun überraschend, da der Bundestrainer angekündigt hatte, sein Team für die WM „einspielen“ zu wollen.

Nübel hatte im Herbst 2024 seine bisher einzigen beiden Länderspiele in der Gruppenphase der Nations League in Bosnien-Herzegowina (2:1) und in Ungarn (1:1) bestritten. Anschließend hatte Nagelsmann den ebenfalls zweimal getesteten Baumann als Ersatz-Eins für den damals bereits verletzt fehlenden ter Stegen in den Viertelfinal-Spielen des UEFA-Wettbewerbs gegen Italien (2:1/3:3) ernannt.

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Im aktuellen Kader ist Nübel die Nummer zwei hinter Baumann. Als dritter Torwart ist der Augsburger Finn Dahmen dabei, der für den leicht verletzten Jonas Urbig vom FC Bayern München nachnominiert worden war.

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Im Vorfeld der Länderspiele hatte Nagelsmann die Torwartsituation bei der Nationalmannschaft als „maximal entspannt“ bezeichnet. Die Partie gegen Ghana ist das letzte Länderspiel vor der Kadernominierung für die WM am 12. Mai. (kk/dpa)