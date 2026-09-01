Frankfurt schlägt kurz vor Transferschluss noch einmal zu – und holt einen Verteidiger, der einen St.-Pauli-Profi bestens kennt.

Kurz vor Ablauf der Transferfrist ist Eintracht Frankfurt noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden und hat Verteidiger Lilian Brassier verpflichtet. Der 26-Jährige kommt von Stade Rennes und erhält am Main einen Vertrag bis 2031. Der „Kicker“ berichtet von einer möglichen Ablösesumme von bis zu zehn Millionen Euro.

In Hamburg ist Brassier zumindest einem Bundesliga-Profi bestens bekannt: Von 2022 bis 2024 spielte er bei Stade Brest gemeinsam mit Mathias Pereira Lage. Über den heutigen St.-Pauli-Profi äußerte sich Brassier später äußerst wertschätzend und hob hervor, wie hilfsbereit und mannschaftsdienlich Pereira Lage auch abseits des Platzes sei. Sportlich verbindet beide zudem ein besonderer Moment: Beim spektakulären 5:4-Sieg in Rennes 2024 bereitete Pereira Lage per Freistoß Brassiers Siegtreffer in der Nachspielzeit vor.

Krösche lobt die physische Stärke von Brassier

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„Mit Lilian Brassier konnten wir einen physisch starken und schnellen Verteidiger verpflichten, der Zweikämpfe mit großer Intensität führt und gleichzeitig über eine hohe Dynamik verfügt“, wurde Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche zitiert. „Wir sind überzeugt, dass Lilian unserer Defensive zusätzliche Stabilität und Qualität verleihen wird.“

In der französischen Ligue 1 absolvierte Brassier bislang insgesamt 161 Spiele und erzielte dabei sechs Tore. In Frankfurt erhält der Defensivspezialist, der sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der linken Abwehrseite einsetzbar ist, die Rückennummer drei. (mp/sid)