Seinen neuen Trainer beim DFB kennt Florian Wirtz noch gar nicht persönlich, dank seiner Teamkameraden beim FC Liverpool weiß der Nationalspieler aber bereits bestens Bescheid. „Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen“, sagte der Offensivspieler über den neuen Deutschland-Coach Jürgen Klopp, der beim Klub in England Legendenstatus besitzt: „Aber viele Leute hier im Verein haben mir von ihm erzählt und gesagt, dass er ein fantastischer Typ ist.“

Klopp hatte 2015 auf der Insel übernommen und den Premier-League-Giganten in seiner neunjährigen Amtszeit zu alter Stärke zurückgeführt. „Ganz Liverpool liebt ihn“, berichtete Wirtz, er sei nun „voller Vorfreude, ihn in ein paar Monaten zu treffen“. Erst vor einer Woche war Klopp, zuvor als Fußballchef beim Red-Bull-Konzern aktiv, zum neuen Bundestrainer ernannt worden, er folgte auf den nach dem blamablen WM‑Aus zurückgetretenen Julian Nagelsmann.

Wirtz bekommt unter neuem Trainer neue Rolle in Liverpool

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Bevor es wieder im Nationalteam zur Sache geht, warten auf Wirtz jetzt erst mal fordernde Monate in der englischen Liga – und womöglich auch eine neue Rolle unter dem neuen Coach Andoni Iraola. Dieser sieht für den Spielmacher anders als sein Vorgänger Arne Slot wieder eine zentralere Rolle hinter der Sturmspitze vor. Er sei „schon immer eher eine Nummer zehn“, gewesen, bekräftigte Wirtz, aber „ich spiele dort, wo der Trainer mich aufstellt“.

In jedem Fall will der 23-Jährige, der für viel Geld und mit hohen Erwartungen im Vorsommer zu den Reds gewechselt war und dort lange Zeit mit gewaltigen Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen hatte, in seinem zweiten Jahr überzeugen. „Es ist ein neuer Anfang“, betonte Wirtz, auch für den Klub, der in der vergangenen Spielzeit auf Tabellenrang fünf weit hinter den eigenen Ansprüchen zurückblieb. „Wir haben in dieser Saison vieles besser zu machen und ich freue mich sehr“, sagte Wirtz. (sid/mkw)