Ehre für Ex-DFB-Kapitän Gündogan: „Unser Land braucht genau solche Menschen“

Der frühere DFB-Kapitän Ilkay Gündogan wird mit der Mevlüde-Genc-Medaille des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Das teilte die Landesregierung in einer Pressemitteilung mit, Gündogan erhält die Auszeichnung „für seine besonderen Verdienste rund um den gesellschaftlichen Zusammenhalt“.

Der gebürtige Gelsenkirchener sei „mehr als einen Fußballstar“, sagte NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. „Er erhebt die Stimme gegen Hass, Ausgrenzung und Rassismus – und sendet so ein kraftvolles Signal für eine Gesellschaft, die immer wieder auf die Probe gestellt wird. Unser Land braucht genau solche Menschen.“

Mevlüde-Genc-Medaille steht für Zusammenhalt und Toleranz

Die Mevlüde-Genc-Medaille wurde 2018 ins Leben gerufen und erinnert an den rassistisch motivierten Brandanschlag auf das Haus der Familie Genc in Solingen am 29. Mai 1993. Dabei starben fünf Angehörige der Familie. Mevlüde Genc warb trotz dennoch für Zusammenhalt und Toleranz. Die Auszeichnung ehrt Persönlichkeiten, die sich in ihrem Sinne für Verständigung und gesellschaftlichen Frieden stark machen.

Gündogan, derzeit in England bei Manchester City unter Vertrag, bezeichnete die Auszeichnung als „riesige Ehre“. Er betonte, dass ihn und seine Familie die Haltung von Mevlüde Genc, die für Versöhnung und Menschlichkeit eintrat, beeindruckt habe. Die Medaille, die ihm im Sommer in Form einer Feierstunde überreicht werden soll, sehe er als Motivation darin, „auch in der Zukunft für einen respektvollen und toleranten Umgang in unserer Gesellschaft einzustehen“.

Im Vorjahr hatte die kürzlich verstorbene Holocaust-Überlebende Margot Friedländer diese Auszeichnung erhalten. (sid/vb)