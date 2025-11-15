Ehemaliger Skandal-Präsident mit Eiern beworfen – von seinem Onkel

Spaniens ehemaliger Verbandschef Luis Rubiales ist bei der Präsentation seines Buches in Madrid mit Eiern beworfen worden – nach eigenen Angaben von einem Familienmitglied. Wie Rubiales dem Nachrichtenportal Periodista Digital erklärte, soll es sein Onkel gewesen sein, der am Donnerstag drei Eier in seine Richtung geworfen hatte, eines davon traf ihn am Rücken.

„Ich habe herausgefunden, dass es mein eigener Onkel war, Luis Ruben heißt er. Ein Onkel, der in meinem Alter ist“, sagte der 48-Jährige, der wegen eines sexuellen Übergriffs bei der Siegerehrung der Frauen-WM 2023 verurteilt worden ist. „Er hat Eier auf mich geworfen, weil er ein verwirrter Mensch ist, und ich denke, es gibt keine Rechtfertigung dafür.“

Buchvorstellung: Festnahme nach Angriff auf Luis Rubiales

Die Person wurde festgenommen, die Polizei bestätigte auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP lediglich, dass es sich um einen spanischen Mann handelte. Rubiales kündigte rechtliche Schritte an: „Ich dachte ehrlich gesagt, er sei bewaffnet.“ Trotzdem war Rubiales dem Angreifer entgegengestürmt, wurde jedoch von Umstehenden zurückgehalten.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der frühere RFEF-Präsident war in Spanien nach seinem erzwungenen Kuss auf den Mund von Weltmeisterin Jennifer Hermoso nach dem WM-Finale 2023 zu einer Geldstrafe in Höhe von 10.800 Euro verurteilt worden, der Weltverband FIFA sprach eine dreijährige Sperre aus.

Das könnte Sie auch interessieren: WM-Sperre droht: Ronaldo fliegt „Heul-Geste“ um die Ohren

Der Fall hatte weltweite Empörung und Diskussionen über Sexismus und Machokultur im Sport ausgelöst. Rubiales, der den Ruf als Skandal-Boss verpasst bekam, schildert seine Version nun in seinem Buch. (sid/mp)