Ehemaliger DFB-Profi betroffen: Ex-Bundesligist verzichtet auf den Aufstieg

Der Ex-Bundesligist SpVgg Unterhaching verzichtet auf einen möglichen Aufstieg in die 3. Liga. „Wir müssen realistisch sein und feststellen, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für einen Wiederaufstieg nicht gegeben sind. Die wirtschaftliche Stabilität ist aber die Grundvoraussetzung für eine nachhaltige und erfolgreiche Zukunft“, sagte SpVgg-Präsident Manfred Schwabl.

Der Drittliga-Absteiger liegt in der Regionalliga Bayern derzeit auf Rang zwei hinter dem 1. FC Nürnberg II, der jedoch ebenfalls keinen Lizenzantrag gestellt hat. Cheftrainer in Unterhaching ist seit dem vergangenen Sommer der ehemalige deutsche Nationalspieler Sven Bender (sieben A-Länderspiele für den DFB). Nutznießer sind nun die Würzburger Kickers auf Rang drei. Die Unterfranken müssen allerdings in die Relegation gegen den Meister aus dem Nordosten.

SpVgg Unterhaching kämpft mit wirtschaftlichen Themen

„Für die Mannschaft, das Trainerteam und unsere Fans ist das nach der starken Leistung in dieser Saison natürlich eine Enttäuschung“, so Schwabl weiter. „Die Perspektive auf einen Aufstieg in Liga drei in den nächsten Jahren werden wir aber nicht aus den Augen verlieren“, betonte Schwabl.

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Unterhaching spielte in den Saisons 1999/00 und 2000/01 noch erstklassig, stieg in den Folgejahren dann bis in die Regionalliga ab. (sid/dj)