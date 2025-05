„Echte Magierin“: Nicht nur eine DFB-Legende verabschiedet sich

Auch Sara Däbritz und DFB-Legende Dzsenifer Marozsan werden den französischen Meister Olympique Lyon wie Laura Benkarth verlassen.

Zwei Tage nach dem erneuten Gewinn der Meisterschaft verabschiedete sich Nationalspielerin Däbritz (30) am Sonntag nach drei Jahren im OL-Trikot via Instagram bei den Fans: „Es war eine Ehre, diese Farben zu tragen. Dieses Kapitel wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben.“

Däbritz und Marozsan verlassen Olympique Lyon

Als eine „echte Magierin auf dem Feld“ wurde die ehemalige Nationalspielerin Marozsan (33) nach neun Jahren von Lyon verabschiedet. „Jetzt ist es Zeit für ein neues Kapitel in meinem Leben. Seit einer Weile fühle ich, dass ich eine neue Herausforderung brauche“, schrieb Marozsan selbst.

Anders als bei Torhüterin Benkarth (32), die zum SC Freiburg in die Bundesliga zurückkehrt, ist noch offen, wohin es Däbritz und Marozsan ziehen wird. (sid/abl)